Более 1 млн штук молоди осетровых видов рыб выпустили в реку Жайык

Экология

Атырауский осетровый рыбоводный завод выпустил в реку Жайык более 1 млн штук молоди осетровых видов рыб в рамках государственного заказа на 2026-ой год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Зарыбление проводится в целях искусственного воспроизводства популяции осетровых видов рыб, а также исполнения межгосударственных обязательств РК по сохранению водных биологических ресурсов Каспийского моря.

Атырауский осетровый рыбоводный завод является единственным субъектом государственной монополии, осуществляющим изъятие осетровых видов рыб из естественной среды обитания в воспроизводственных целях. Предприятие играет важную роль в сохранении и восстановлении популяции ценных видов рыб в бассейне Каспийского моря.

Особенностью деятельности завода является применение уникальной биотехнологии выращивания молоди, которая существенно отличается от методов, используемых на других рыбоводных предприятиях. Это позволяет обеспечить высокий уровень выживаемости и адаптации выпускаемой молоди после ее выпуска в естественную среду обитания.

Одним из ключевых элементов технологии является выращивание молоди в выростных прудах, условия которых максимально приближены к естественным. Такой подход обеспечивает наличие естественной кормовой базы, способствует формированию у молоди навыков самостоятельного питания, развитию адекватной реакции на угрозы со стороны хищников и птиц, а также выработке поведенческих механизмов выживания.

#река #Жайык #осетровые

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