Ураган «Хелен» обрушился на Флориду

Около миллиона человек остались без света

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Ураган обрушился на материковую часть штата Флорида, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ураган «Хелен» обрушился на материковую часть американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Ранее сообщалось, что ураган усилился до четвертой категории.

«Ураган вышел на сушу примерно в 23.10 (08.10 пятницы по времени Астаны) восточнее устья реки Осилла... Порывы ветра достигают 225 километров в час», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что ураган «Хелен» стремительно усиливается в Карибском море, двигаясь на север вдоль побережья Мексики в сторону США, вынуждая жителей эвакуироваться, школы закрываться, а власти объявлять чрезвычайные ситуации во Флориде и Джорджии.