Резкое похолодание и дожди снова придут в Казахстан

Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды на период с 8 по 10 сентября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на территорию западного Казахстана будет оказывать влияние циклон с центром над Самарой, который принесет дожди, временами сильные дожди и понижение температур. На остальной территории республики сохраняется по-летнему теплая погода.

На севере, в центре, юге и горных районах юго-востока страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди. Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется ясная погода без осадков.

На западе прогнозируется понижение температур воздуха ночью от +12+21°С до +7+16°С, днем от +15+25°С до +13+23°С, на северо-западе ночью от +13+20°С до +5+15°С, днем от +20+30°С до +15+25°С.