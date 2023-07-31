Более 100 тыс. зеленых насаждений высадят застройщики в этом году в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о благоустройстве и озеленении территорий новых ЖК, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

«Пересмотрели планы озеленения территорий ЖК, которые планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. Перед частными застройщиками поставили задачу увеличить количество зеленых насаждений.

Первым этапом охватываем более 100 ЖК. Это позволит увеличить количество зеленых насаждений в 2,5 раза. Таким образом, застройщиками на территории ЖК будет высажено более 100 тыс. зеленых насаждений. Перед застройщиками будет стоять задача не только качественно построить дома, но и должным образом заниматься благоустройством домов, озеленением территорий.

Всего же в городе в текущем году планируем высадить миллион зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и др). Из них 500 тыс. на территории зелёного пояса города.

Такую планку будем держать и в последующие годы. Это позволит сделать наш город городом- садом. В приоритете - лиственные деревья», - написал аким столицы.