Более 13 тысяч иностранцев работают в Казахстане

По состоянию на 1 марта 2024 года, по разрешениям местных исполнительных органов, в Казахстане трудятся 13 088 иностранных граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: пресс-служба Минтруда

В стране есть несколько категорий разрешений: 567 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 658 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5 774 и 580 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 798 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 711 человек.

– На данный момент в Казахстане насчитывается 1 687 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 459 тысяч граждан Казахстана, что составляет 99,5% от общей численности работников, – пояснили в ведомстве.

По видам экономической деятельности наибольшее количество иностранцев работают в сферах: строительства – 4 281 человек (32,7%), обрабатывающей промышленности – 1 380 человек (10,5%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 304 человек (10%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 834 человек (6,3%), профессиональной, научной и технической деятельности – 809 человек (6,1%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 121 человек (31,4%), Индия – 1 176 человек (8,9%), Турция – 1 128 человек (8,6%), Узбекистан – 908 человек (6,9%).

В министерстве напомнили, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тысяч единиц.