Более 130 человек спасли из снежного заноса в области Жетісу

Транспорт , Чрезвычайные ситуации , Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Среди них есть иностранцы

Фото: пресс-служба МЧС РК

В результате ухудшения погодных условий, сильного бурана и метели с нулевой видимостью на автодороге Ушарал - Достык в области Жетісу произошли несколько ЧС, сообщает Kazpravda.kz 

Спасатели МЧС оперативно оказали помощь водителям и пассажирам, застрявшим в снежных заносах. Всего за последние сутки было спасено более 136 человек.

Среди спасенных оказались 67 иностранцев – граждан Беларуси, КНР, Азербайджана и России. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

На участке автодороги Ыргайты из-за сильного бурана и метели застряли 30 грузовых и один легковой автомобиль. Спасатели незамедлительно выехали на помощь. С использованием специальной техники высокой проходимости, включая вахтовку и вездеход «Трэкол», они доставили более 40 человек в Ушарал.

На другом участке автодороги, между Ыргайты и Жаланашколь, в снежный плен попали ещё 26 грузовых автомобилей. Спасатели эвакуировали водителей в село Коктума, где местными властями было организовано горячее питание.

В результате этой операции помощь была оказана 26 водителям.

Кроме того, операция по эвакуации была проведена силами сотрудников ПЧ-10 станции Достык, где в районе сильного снежного заноса оказались 2 легковых и 19 грузовых автомобилей. Эвакуированы 69 человек, в том числе 20 военнослужащих Алакольского пограничного управления. Все пострадавшие были доставлены на станцию Достык.

«МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности в зимний период. Важно следить за штормовыми предупреждениями и избегать поездок в случае ухудшения погодных условий. В случае чрезвычайной ситуации, звоните на круглосуточный номер службы спасения «112». Берегите себя и своих близких!» – предупредили в министерстве. 

#спасатели #МЧС #дороги #метель #Жетісу

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