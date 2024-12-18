Более 130 человек спасли из снежного заноса в области Жетісу

Среди них есть иностранцы
В результате ухудшения погодных условий, сильного бурана и метели с нулевой видимостью на автодороге Ушарал - Достык в области Жетісу произошли несколько ЧС, сообщает Kazpravda.kz
Спасатели МЧС оперативно оказали помощь водителям и пассажирам, застрявшим в снежных заносах. Всего за последние сутки было спасено более 136 человек.
Среди спасенных оказались 67 иностранцев – граждан Беларуси, КНР, Азербайджана и России. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.
На участке автодороги Ыргайты из-за сильного бурана и метели застряли 30 грузовых и один легковой автомобиль. Спасатели незамедлительно выехали на помощь. С использованием специальной техники высокой проходимости, включая вахтовку и вездеход «Трэкол», они доставили более 40 человек в Ушарал.
На другом участке автодороги, между Ыргайты и Жаланашколь, в снежный плен попали ещё 26 грузовых автомобилей. Спасатели эвакуировали водителей в село Коктума, где местными властями было организовано горячее питание.
В результате этой операции помощь была оказана 26 водителям.
Кроме того, операция по эвакуации была проведена силами сотрудников ПЧ-10 станции Достык, где в районе сильного снежного заноса оказались 2 легковых и 19 грузовых автомобилей. Эвакуированы 69 человек, в том числе 20 военнослужащих Алакольского пограничного управления. Все пострадавшие были доставлены на станцию Достык.
«МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности в зимний период. Важно следить за штормовыми предупреждениями и избегать поездок в случае ухудшения погодных условий. В случае чрезвычайной ситуации, звоните на круглосуточный номер службы спасения «112». Берегите себя и своих близких!» – предупредили в министерстве.