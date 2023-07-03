Более 196 тысяч иностранных автомобилей легализовали казахстанцы

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Министерство внутренних дел Казахстана во взаимодействии с другими госорганами с 23 января проводило легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. С 1 июля прием заявок на легализацию остановлен.

"За этот период легализовано более 196 тысяч автомобилей. Также поставлено на казахстанский учет свыше 12 тысяч автомобилей-конструкторов, легализация которых начата с 22 мая текущего года", – подытожила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Всем казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после этого срока, при условии соответствия их транспорта предъявляемым требованиям.

"Что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, то их владельцам предоставят право поставить их на временный учет в Казахстане на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в нашей стране, если автомобиль будет снят с учета по месту прежней регистрации в другой стране", – добавила Турлыбек.

По ее словам, при постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации авто и государственные номерные знаки Казахстана.

Если казахстанцы решать вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и госномерные знаки РК, после чего им возвратят регистрационные документы и госномера иностранного государства.

В случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации, и казахстанцы захотят их первично зарегистрировать в РК, на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора в 200 тысяч тенге за первичную регистрацию и без взимания утилизационного платежа.