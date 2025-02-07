Более 20 тонн топлива разлилось в водах у Сингапура

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Как сообщило полицейское управление страны, в водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн дизеля в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Полиция Сингапура подтверждает, что 5 февраля на региональной базе береговой охраны полиции (PCG) в Брани была обнаружена утечка дизельного топлива... Около 23 тонн вытекло из поврежденного берегового топливного шланга, использовавшегося для заправки патрульных судов в порту Селат Сенгкире», — говорится в заявлении.

Отмечается, что утечку локализовали примерно через 4 часа, принимаются меры по очистке вод. Инцидент не повлиял на работу портов и пляжей Сингапура.