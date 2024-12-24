Более 2 тысяч SIM-карт изъяли у кибермошенника в Караганде

Иностранец звонил казахстанцам от имени сотрудников банков и правоохранительных органов, обманывая доверчивых граждан

Фото: Polisia.kz

По информации МВД РК, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных департаментом по противодействию киберпреступности МВД и департаментом полиции Карагандинской области, задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, сообщает Kazpravda.kz

Его подозревают в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи для последующего обмана граждан.

В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука. Оно использовалось для звонков гражданам Казахстана от имени сотрудников банков и правоохранительных органов с целью введения в заблуждение и осуществления мошеннических действий.

На съемной квартире задержанного обнаружены более 2 100 SIM-карт, два ноутбука, два мобильных телефона и планшет.

Было установлено, что с 48 абонентских номеров, связанных с изъятым оборудованием, осуществлялись звонки гражданам.