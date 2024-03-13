Более 30 иностранцев принудительно выдворили из Казахстана - МВД

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В стране с 11 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Полиция проверяет места компактного проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодателей, использующих наемный труд иностранцев.

«За два дня операции выявлено более 3 тысяч нарушений миграционного законодательства. Большая часть по срокам срокам пребывания в стране. 923 фактов незаконной трудовой деятельности.  207 работодателей привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 1117 физических и юридических лиц», - говорится в сообщении МВД.

Вынесено 344 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. В принудительном порядке выдворено 39 иностранцев. Всем выдворенным лицам закрыт въезд в Казахстан на 5 лет.

«Анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства - и в этом в большей степени помогают наши граждане. Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без разрешительных документов», - говорят стражи порядка.

К примеру, в городе Сарыагаш Туркестанской области 20 иностранцев незаконно занимались строительством школы.

В Бейнеуском районе на каменном карьере было выявлено 36 граждан Узбекистана без разрешительных документов. Аналогичные факты -  в Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях. Нарушители и работодатели привлечены к ответственности.

Также наши граждане в погоне за легкой наживой предоставляют жилье иностранцам либо оказывают помощь в незаконной миграции. К примеру, в Жамбылской области установлена причастность 2 казахстанцев в организации незаконной миграции из Кыргызстана в Казахстан 6 иностранцев. По данному факту ведется досудебное расследование.

В Алматы выявлены 2 гражданки с африканского континента, которые занимались оказанием массажа «боди». 

Кроме того, усилена работа по выявлению лиц, находящихся в розыске и пытающихся скрыться от правосудия в РК. За два дня выявлено 19 разыскиваемых иностранных преступников, которые под разными предлогами пытались у нас легализоваться и жить в нашей стране. 

Также полицией были выявлены 8 фактов незаконного пересечения госграницы и незаконного пребывания.

Так, были задержаны граждане Турции. Один из них пытался укрыться в нашей стране от узбекского правосудия, второй же в обход официального пункта пропуска незаконно пересек госграницу.

В аэропорту Шымкента задержаны 2 гражданки Узбекистана с поддельными паспортами Казахстана. Данные паспорта иностранки приобрели в Стамбуле за 1 500 долларов, по их словам, они хотели проверить на бдительность стражей порядка.

Работа по предупреждению и выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается. 

#МВД #иностранцы #незаконная миграция #данные #нарушители

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