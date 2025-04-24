Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Буквально через две недели мы широко отметим 80-летний юбилей Победы, которая имеет всемирно-историческое значение.



И по сей день Великая Победа – это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права.



На днях по моему поручению Республиканская ономастическая комиссия приняла решение назвать более 500 улиц в населенных пунктах по всей стране в честь уроженцев этих мест – героев войны, чьи имена незаслуженно оставались в тени. В первую очередь, речь идет о новых улицах и улицах, названия которых повторяются. Этим решением мы подчеркиваем наше бережное отношение к памяти о Великой Победе, ее непосредственных участниках», - сказал Глава государства.

Он отметил, что для нас память о войне – это, прежде всего, память о героях, их самоотверженности, мужестве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны. О подготовке к празднованию 80-летия Победы он объявил заблаговременно, более года назад.