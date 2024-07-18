Более 600 голов МРС унесло дождевым стоком в Жамбылской области - фермеры

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

17 июля после 20:00 в Беткайнарском сельском округе Кордайского района из-за выпадения обильных осадков в виде дождя в горной местности произошел склоновый сток дождевых вод, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Угрозы близлежащим селам нет. Дворы и дома, к счастью, не затопило. 

«По предварительным данным, с территории КХ «Береке», по словам фермеров, потоком воды унесло 671 голову мелкого рогатого скота и 10 голов лошадей. С утра этот вопрос рассмотрит специальная комиссия», - говорят в акимате.  

В результате схода склонового стока частично поврежден мост на автодороге «Соганды-Беткайнар». Силами местных исполнительных органов и местной полицейской службы выставлены посты, проезд обеспечен.

В ряде населенных пунктов Кордайского района 17 июля 2024 года с 18.00 начался сильный ветер. Скорость ветра - 18-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

Из-за непогоды наблюдались временные отключения электроэнергии, аварийные службы оперативно выезжают на все вызовы. По данным на 01.30 часов электроснабжение не восстановлено только в селе Соганды (65 домов).

Без газоснабжения остались 219 домов и 2 социальных объекта.  «КазТрансГазАймак» проводит восстановительные работы. В связи с погодными условиями подключение планируется 18 июля утром.

«В селе Бериктас зафиксирован сильный ветер с порывами до 43,5 м/с. Из-за сильного ветра на 18-летнего жителя разрушилась и упала стена старого сарая. Он госпитализирован в центральную районную больницу», - говорится в пресс-релизе. 

Ситуация в Кордайском районе находится на личном контроле акима Жамбылской области, добавили в пресс-службе.  

#дождь #Жамбылская область #происшествие #скот

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