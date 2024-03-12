Более 7 тыс. домов в Караганде обеспечили голубым топливом

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Природный газ подведён к 7018 домам, сообщает акимат области.

На сегодняшний день к центральному газоснабжению по городу подключились 2319 домов.

О процедуре получения техусловий рассказал руководитель отдела газификации Карагандинского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» Аманжол Мухамет.

«К сетям газоснабжения можно подключиться за две недели. Технические условия можно получить онлайн через портал eGov.kz или сайт ktga.kz, а также офлайн в нашем филиале. Техусловия выдаются бесплатно», - сказал он.

Для этого нужно предоставить четыре документа: удостоверение личности, сведения о зарегистрированных правах (обременениях), технический паспорт объекта газификации и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Тариф за газ составляет 37 тенге 43 тиына.

Газификация идёт и в Темиртау. Природный газ подведён к 1637 домам, из них 931 подключён к газоснабжению.