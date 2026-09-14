Соотношение добычи и переработки нефти заметно увеличится в Казахстане

Этот показатель вырастет с 5:1 до 2,5:1

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках 13-го ежегодного саммита «Нефтегазохимия и нефтепереработка Центральной Азии и Каспия – 2026» состоялась сессия «Глубокая переработка нефти вместо сырьевой модели», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Как уточняется, руководитель Управления переработки нефти и производства нефтепродуктов Минэнерго Назым Бекбатырова представила основные положения утвержденной Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы.

Концепция направлена на последовательную модернизацию и расширение нефтеперерабатывающих мощностей, повышение глубины переработки нефти, улучшение качества нефтепродуктов и развитие нефтехимического производства. Реализация предусмотренных мер позволит увеличить объем переработки нефти с 18 до 39 млн тонн в год, а соотношение добычи и переработки увеличится с 5:1 до 2,5:1.

Объем необходимых инвестиций оценивается в 15–19 млрд долларов США. Ожидается создание новых рабочих мест, укрепление научно-технологической базы отрасли и формирование условий для увеличения экспорта нефтепродуктов и нефтехимической продукции.

«Концепция предусматривает шесть основных направлений, включающих обеспечение экономики отечественными нефтепродуктами, увеличение производства продукции нефтехимии, развитие прикладной науки, укрепление кадрового потенциала, адаптацию отрасли к современным технологическим трендам и расширение экспортных возможностей. В числе ключевых целевых показателей до 2040 года — расширение мощностей нефтепереработки, увеличение глубины переработки с 89% до 94%, повышение качества моторных топлив до экологического класса К5+, а также рост выпуска бензола и параксилола», – проинформировали в ведомстве.

Таким образом, развитие нефтепереработки рассматривается как один из ключевых элементов перехода от преимущественно сырьевой модели к созданию продукции с более высокой добавленной стоимостью и дальнейшему укреплению энергетической и экономической устойчивости Казахстана.