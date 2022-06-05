Более 7,1 млн казахстанцев проголосовали на референдуме

60,80%, то есть более 7,1 млн граждан от общего числа избирателей, проголосовали на республиканском референдуме. Такие данные привел на брифинге член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Согласно данным, представленным в центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 60,80% от общего числа граждан, то есть 7,1 млн избирателей, включенных в списки", – сообщил Асылбек Смагулов.
Всего, по его данным, по стране правом голосовать на референдуме обладают 11,7 млн граждан.
По регионам предварительная явка на 16:00 выглядит следующим образом:
Акмолинская область – 65,11%,
Актюбинская – 53,52%,
Алматинская – 66,58%,
Атырауская – 56,19%,
Западно-Казахстанская – 57,70%,
Жамбылская – 67,36%,
Карагандинская – 68,69%,
Костанайская – 69,18%,
Кызылординская – 72,26%,
Мангыстауская –53,13%,
Павлодарская – 64,58%,
Северо-Казахстанская – 69,80%,
Туркестанская – 72,00%,
Восточно-Казахстанская – 68,30%,
Нур-Султан – 48,40%,
Алматы – 25,95%,
Шымкент – 63,34%.
60,80%, то есть более 7,1 млн граждан от общего числа избирателей, проголосовали на республиканском референдуме. Такие данные привел на брифинге член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
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