Более 7,1 млн казахстанцев проголосовали на референдуме

60,80%, то есть более 7,1 млн граждан от общего числа избирателей, проголосовали на республиканском референдуме. Такие данные привел на брифинге член Центральной комиссии референдума Асылбек Смагулов, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Согласно данным, представленным в центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 60,80% от общего числа граждан, то есть 7,1 млн избирателей, включенных в списки", – сообщил Асылбек Смагулов.



Всего, по его данным, по стране правом голосовать на референдуме обладают 11,7 млн граждан.



По регионам предварительная явка на 16:00 выглядит следующим образом:



Акмолинская область – 65,11%,

Актюбинская – 53,52%,

Алматинская – 66,58%,

Атырауская – 56,19%,

Западно-Казахстанская – 57,70%,

Жамбылская – 67,36%,

Карагандинская – 68,69%,

Костанайская – 69,18%,

Кызылординская – 72,26%,

Мангыстауская –53,13%,

Павлодарская – 64,58%,

Северо-Казахстанская – 69,80%,

Туркестанская – 72,00%,

Восточно-Казахстанская – 68,30%,

Нур-Султан – 48,40%,

Алматы – 25,95%,

Шымкент – 63,34%.