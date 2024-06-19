Более 75 паломников умерли из-за жары в Саудовской Аравии

Среди них более 40 паломников из Иордании, 35 - из Туниса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: bangkokbook.ru

Паломники умерли из-за очень жаркой погоды во время совершения хаджа в Саудовскую Аравию, сообщили министерства иностранных дел этих стран.

В этом году хадж начался в минувшую пятницу и продлится до среды. Сайт наблюдения за погодой AccuWeather сообщил о максимальной температуре 45 градусов по Цельсию в Мекке в понедельник. Однако метеорологическая служба королевства зафиксировала 52 градуса жары по Цельсию в большой мечети города в этот день. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что только в воскресенье 2764 паломника пострадали от тепловых ударов.

Как сообщило иорданское агентство новостей PETRA, «были выпущены свидетельства о захоронении в Мекке 41 из восьми тысяч иорданских паломников, которые умерли во время хаджа». Ранее МИД Иордании сообщил, что 14 человек умерли во время паломничества, еще 17 считаются пропавшими без вести. В свою очередь министерство иностранных дел Туниса сообщило во вторник, что «35 тунисских паломников умерли в Саудовской Аравии», предположительно, из-за экстремально высокой температуры воздуха.

Генеральный консул Марокко в Джидде проинформировал власти страны о гибели, по меньшей мере, пяти марокканских паломников в Саудовской Аравии. Министерство иностранных дел Египта сообщило, что оно сотрудничает с саудовскими властями в попытках разыскать египетских граждан, которые пропали во время хаджа, отметив наличие нескольких смертельных случаев. При этом арабские дипломаты рассказали агентству AFP, что не менее 323 египетских паломника погибли в королевстве во время хаджа. Саудовские власти ранее сообщали, что многие паломники из Египта попали на хадж без официальных разрешений вне страновой квоты.

Как указал во вторник глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, по меньшей мере, 11 иранских паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии, еще 26 госпитализированы. Данные о гибели паломников в этом году также озвучивали такие страны, как Индонезия и Сенегал.

Министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд аль-Джаладжель ранее призвал паломников избегать выходить на открытый воздух в пиковые часы солнечного воздействия с 11.00 до 16.00 по местному времени. Он также призвал верующих избегать воздействия прямых солнечных лучей и горячих поверхностей, пользоваться зонтиками и придерживаться питьевого режима в соответствии с рекомендациями саудовских властей по охране здоровья во время хаджа.