14 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии

Не менее 14 паломников из Иордании погибли во время хаджа в Саудовской Аравии, еще 17 числятся пропавшими без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: bangkokbook.ru

Ожидается, что к вечеру температура в Мекке достигнет плюс 47 градусов.

Ранее Минздрав Саудовской Аравии предупредил о резком повышении температуры. В ведомстве призвали паломников избегать обезвоживания и не находиться на открытом воздухе с 11:00 до 15:00 — в самые жаркие часы.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку — является одним из пяти столпов ислама. В 2023 году 1,8 млн паломников посетили Мекку для совершения хаджа.