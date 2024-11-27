Более 83 млн тенге незаконно заработал астанчанин на рекламе финпирамиды

Мошенничество, Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Ему назначили 7 лет лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подробности дела стали известны в Telegram-канале судов Астаны.

Согласно материалам дела, мужчину осудили за организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег физлиц без использования средств на предпринимательскую деятельность. Он перераспределял активы и обогащал одних участников за счет взносов других, привлекая деньги в особо крупном размере.

«В период с 2020 по 2022 годы через социальные сети Instagram и TikTok М. активно рекламировал деятельность финансовой пирамиды S-Group, посредством которых проводил презентации, Zoom-конференции, агитировал и завлекал граждан РК стать вкладчиками финансовой пирамиды. После чего подсудимый приглашал их к себе в офис, где проводил регистрацию, обещая высокую доходность без приложения каких-либо усилий, получал от них деньги наличными. Общая сумма привлеченных денег (причиненного ущерба) составила 83,1 млн тенге», – уточнили в суде.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Однако подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Смягчающим ответственность и наказание обстоятельством признано наличие малолетних детей.

«По приговору суда М. признан виновным по ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК и был осужден к 7 годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций сроком на 7 лет. Гражданские иски на сумму 52,6 млн тенге удовлетворены (остальные отказались от иска в связи с примирением)», – говорится в официальном сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

#суд #финпирамида #S-Group

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