Более 900 горожан стали жертвами финпирамиды

Закон и Порядок
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Расследуется очередное громкое дело о мошенничестве. Под видом инвестиционной платформы действовала схема «Капитал», организаторы которой обещали гражданам невероятную прибыль – до 30–50% всего за несколько дней. В результате, по предварительным данным, более 900 человек лишились своих сбережений, а общий объем привлеченных средств превысил 700 млн тенге.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в депар­тамен­те Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту, подозреваемая активно привлекала вкладчиков через социальные сети. Людям предлагали вложить от 20 до 500 тыс. тенге, уверяя, что уже через три-пять дней они смогут получить высокий доход.

Следствие установило, что схема строилась по классичес­ким принципам финансовой пирамиды: выплаты первым участникам осуществлялись исключительно за счет средств новых вкладчиков. При этом никакой реальной предпринимательской деятельности или инвестиционного проекта не существовало.

Особую тревогу у специалистов вызывает то, насколько активно подобные схемы распространяются сегодня именно через Instagram, WhatsApp и другие социальные платформы. Организаторы используют психологические приемы давления: обещают легкие деньги, создают ощущение срочности, ограничивают время действия «выгодного предложения». В результате люди принимают решения поспешно, не проверяя документы и законность деятельности компании.

Заместитель руководителя департамента экономичес­ких расследований по городу Шымкенту Алмас Манатулы отмечает, что в последние годы мошенники стали особенно изобретательными.

– На официальном сайте агентства опубликован список организаций, признанных финансовыми пирамидами, – подчеркивает Алмас Манат­улы. – Среди них «Назира голд», «Айка голд», «Аяла голд» и другие. Если попытаться найти информацию о большинстве таких проектов, то кроме рекламы в Instagram и WhatsApp практически ничего нет. Уже один этот факт должен настораживать граждан.

По словам специалиста, раньше мошенники привлекали людей обещаниями помочь приобрести жилье или автомобиль. К примеру, через проекты вроде «Асар баспана» или «Отау.кз». А сегодня популярны так называемые «золотые» схемы – акцент смес­тился на инвестиции в золото и сверхбыструю прибыль.

Эксперты подчеркивают: главный признак финансовой пирамиды – отсутствие реального бизнеса и гарантии слишком высокой доходности за короткий срок. Законные инвестиции не могут обещать мгновенную прибыль без рисков. Тем более если нет официальных договоров и лицензий.

Специалисты советуют граж­данам перед вложением денег обязательно проверять регистрацию компании, официальную финансовую отчетность. Также важно помнить: если доход выплачивается только за счет привлечения новых участников, речь идет о мошеннической схеме.

ДЭР продолжает работу по выявлению и пресечению дея­тельности финпирамид. Однако специалисты признают: пока существует спрос на легкие деньги, мошенники будут находить новые способы обмана. История с платформой «Капитал» стала очередным напоминанием о том, что доверчивость и желание быстро заработать могут обернуться серьезными финансовыми потерями.

#АФМ #Шымкент #финпирамида

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