Сотни казахстанцев оштрафовали за фейерверки во дворах

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Использование пиротехнических изделий в населенных пунктах допускается только с соблюдением установленных требований

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В МВД напомнили об ответственности за нарушения при использовании пиротехники, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в министерстве, в последнее время нередко можно увидеть, как жители многоэтажных домов отмечают дни рождения и другие праздники, запуская фейерверки прямо во дворах, в том числе в ночное время. Однако несколько минут праздничного салюта могут привести не только к недовольству соседей, но и к травмам, пожарам и ответственности.

Правоохранители напомнили, что использование пиротехнических изделий в населенных пунктах допускается только с соблюдением установленных требований. Исключений для праздничных дат, в том числе новогодней ночи, законодательством не предусмотрено.

По данным ведомства, за семь месяцев этого года за нарушения, связанные с использованием и обращением пиротехнических изделий, к ответственности привлечен 251 человек. Из них 237 — за применение пиротехнических изделий в населенных пунктах, еще 14 — за нарушения порядка их хранения, использования, перевозки и торговли.

«Наибольшее количество таких фактов зафиксировано в крупных городах. В Астане к ответственности привлечены 74 человека, в Алматы — 58. Особое внимание необходимо уделять вопросам безопасности. Использование несертифицированной пиротехники и несоблюдение элементарных правил безопасности могут привести к серьезным травмам и возгораниям. Для предупреждения подобных случаев полиция совместно с противопожарной службой проводит профилактические мероприятия. Проверяются поставщики, склады, рынки и торговые точки, пресекаются стихийная торговля и реализация несертифицированной пиротехники», – проинформировали в министерстве. 

Там же добавили, что еще один важный вопрос — соблюдение тишины. С начала года по стране было выявлено свыше 79 тысяч таких нарушений. Более 78 тысяч человек привлечены к ответственности.

В полиции призвали граждан ответственно подходить к организации праздников, соблюдать требования безопасности, приобретать только сертифицированную пиротехнику и помнить о покое окружающих.

#нарушения #штрафы #фейерверки

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