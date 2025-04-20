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Это масштабное событие стало возможным благодаря договорённостям, достигнутым Главами государств в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Ереван в 2023 году.

Мероприятие посетили глава официальной делегации - министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Армении Болат Иманбаев, также представители армянской интеллигенции, дипломатического корпуса, творческих союзов, казахской диаспоры, ученых, писателей и деятелей культуры.

«Сегодняшнее знаменательное событие стало возможным благодаря дружеским отношениям глав наших государств и стратегическому партнерству двух стран. Хочу отметить, что сегодняшняя встреча совпала с праздником Светлой Пасхи. Очевидно, что это тоже символ дружбы и единства, которые начинаются с сострадания и доброты. Надеюсь, что в дальнейшем связь между нашими странами будет крепкой и плодотворной во благо наших народов. Ведь в искусстве и культуре нет границ. Культура объединяет страны, закладывает основу взаимопонимания и уважения между народами. Общие ценности и творческая связь – незыблемые звенья мира и дружбы», - отметила Аида Балаева, выступая с приветственной речью.

Зрители получили эстетическое наслаждение от насыщенной программы, в которой прозвучали народные произведения и мелодии современных композиторов, казахстанская эстрада, классика и фольклор. На сцене выступили легендарная певица, Қазақстанның Еңбек Ері Роза Рымбаева, заслуженные деятели Казахстана Александр Беляков и Айгерим Бекетаева, этнофольклорный ансамбль HasSak, ансамбль танца «Бірлік», лауреаты государственной молодёжной премии «Дарын» Расул Жармагамбетов, Аскар Мукият и другие звезды казахстанского искусства.

Публика встречала каждое выступление восторженными аплодисментами, а в финале концерта зал аплодировал стоя. Овации стали подтверждением искреннего интереса и высокоэмоционального отклика на казахстанское искусство. Гала-концерт стал настоящим праздником культуры и дружбы.

В рамках Дней культуры Казахстана в Армении, мероприятия которых посетили более 3000 человек, состоялась двусторонняя встреча министров двух стран — Аиды Балаевой и Жанны Андреасян. Стороны обсудили расширение культурного сотрудничества. В программе мероприятий были продемонстрированы казахстанские фильмы, состоялось открытие Парка имени Абая Кунанбайулы в Ереване.

Кроме того, члены официальной казахстанской делегации провели встречи со своими армянскими коллегами по различным направлениям: обсуждались перспективы сотрудничества в сферах информации, музейного и библиотечного дела, кинопроизводства, а также возможные форматы дальнейшего взаимодействия и конкретные совместные инициативы.

Следует отметить, что с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией это первое официальное и столь масштабное культурное мероприятие: Дни культуры Казахстана впервые проходят в Армении на высоком государственном уровне. В октябре 2024 года в Астане прошли Дни культуры Армении в Казахстане.