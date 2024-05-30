Более 8 тонн золотосодержащего концентрата обнаружили у «черных старателей» в Акмолинской области

Криминал
112
Дана Аменова
Корреспондент

Правоохранители задержали преступные группы золотодобытчиков и ликвидировали нелегальный цех по переработке руды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

МВД проводится системная работа по пресечению деятельности «черных старателей», занимающихся незаконным оборотом золотосодержащего материала на рудниках Акмолинской области

Только в текущем году сотрудники полиции задержали и привлекли к ответственности свыше 400 «черных старателей». Зарегистрировано восемь уголовных дел.

Также были выявлены и пресечены так называемые старательские бригады, действующие группами. Подобная организованная группа задержана в январе текущего года УБОП ДП Акмолинской области. Ликвидирован нелегальный цех по переработке руды. Изъято 26 мешков золотосодержащего материала весом более 600 кг.

«В апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры Степногорска пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота. Изъято три мини-цеха по переработке руды, более восьми тонн золотосодержащего концентрата, несколько десятков комплектов контрафакта ювелирных изделий. На глубине 200 метров шахты обнаружен подпольный промывочный цех. В полицию доставлено более 20 лиц. Расследование продолжается», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

26 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий в населенных пунктах Аксу и Бестобе обнаружено еще три подпольных цеха по переработке руды.

«Изъято различное оборудование, порядка 300 мешков руды. Задержаны организаторы и работники криминальной схемы. Работа в данном направлении находится на контроле и будет продолжена», – отметил Куандык Алпыс.

#Акмолинская область #золотодобытчики #черные старатели #концентрат

Популярное

Все
Чтобы обрести успешное будущее, необходимо помнить уроки прошлого
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Производственный парк строится в Туркестане
Семь километров ради будущего Арала
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Какой должна быть взаимосвязь искусственного интеллекта и права?
Мемориал жертвам репрессий предлагают открыть в Атырауской области
Дожди мешают земледельцам, но не отменяют посевную
Строительство АЭС гарантирует устранение дефицита электроэнергии
Нужно учиться хорошему, отвергая все плохое
Паводок увеличил... жилую площадь
Ставки высоки: как изменятся правила игры для банковского сектора?
О рыбах и Транскаспийском транспортном маршруте
Пенсионные накопления: управлять самому или доверить государству?
От олимпийского «серебра» до полного комплекта наград
Инвесторов из ОАЭ пригласили к сотрудничеству
Имя погибшего полицейского будет носить кадетский класс
Символ труда и честности
Около 5 млрд тенге выделено Жезказгану на строительство коммуникаций
Корейский опыт цифровизации применят в Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Около 50 фактов торговли людьми выявили за три дня в Казахс…
Иностранных радикалов задержали в Алматы
ОПГ принуждала девушек к занятию проституцией в Астане
Подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из Рос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]