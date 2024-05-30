Более 8 тонн золотосодержащего концентрата обнаружили у «черных старателей» в Акмолинской области

Правоохранители задержали преступные группы золотодобытчиков и ликвидировали нелегальный цех по переработке руды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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МВД проводится системная работа по пресечению деятельности «черных старателей», занимающихся незаконным оборотом золотосодержащего материала на рудниках Акмолинской области

Только в текущем году сотрудники полиции задержали и привлекли к ответственности свыше 400 «черных старателей». Зарегистрировано восемь уголовных дел.

Также были выявлены и пресечены так называемые старательские бригады, действующие группами. Подобная организованная группа задержана в январе текущего года УБОП ДП Акмолинской области. Ликвидирован нелегальный цех по переработке руды. Изъято 26 мешков золотосодержащего материала весом более 600 кг.

«В апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры Степногорска пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота. Изъято три мини-цеха по переработке руды, более восьми тонн золотосодержащего концентрата, несколько десятков комплектов контрафакта ювелирных изделий. На глубине 200 метров шахты обнаружен подпольный промывочный цех. В полицию доставлено более 20 лиц. Расследование продолжается», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

26 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий в населенных пунктах Аксу и Бестобе обнаружено еще три подпольных цеха по переработке руды.