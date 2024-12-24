Больные осужденные недополучали мяса и фруктов в Карагандинской области

Прокуратура выявила грубые нарушения коммунально-бытового обеспечения, угрожающие жизни и здоровью заключенных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осужденным с заболеваниями, такими как онкология, болезни почек, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы, положено дополнительное питание. Однако проверка показала, что в учреждениях Карагандинской области они не получали дополнительные порции мяса, фруктов и других необходимых продуктов.

По акту надзора прокуратуры 12 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены, конституционные права 565 осужденных защищены.

Эта проблема была обсуждена на заседании Координационного совета Карагандинской области, где выработаны конкретные рекомендации для уполномоченных органов.