Большой "парад планет" пройдет 3 июня

В мире
23
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Земляне смогут увидеть только Сатурн - в это время он будет единственной заметной на небе планетой

Фото: Getty Images

Невидимый "парад планет" 3 июня, при котором планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону от светила, будет не виден с Земли на дневном небе. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, передает Kazpravda.kz.

"3 июня все планеты находятся вблизи Солнца по одну сторону от него в таком порядке: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. Они располагаются в секторе <...> от северо-восточного до юго-восточного горизонта и не видны <...> на дневном небе. Небесные странники теряются в ярких лучах Солнца", - сказала Кошман.

Только Сатурн в это время станет единственной заметной на небе планетой - его можно будет увидеть в течение совсем недолгого времени (менее часа) низко над горизонтом на ясном небе перед восходом Солнца.

Традиционный "парад планет" предполагает более узкий сектор, в котором они располагаются, - примерно 20-30 градусов, а не около 90, как в этот раз, уточнила астроном.

"В понедельник, 3 июня, ко всем планетам присоединится тонкий серп убывающей Луны, который окажется недалеко от Марса", - также добавила она.

#парад #июнь #астроном #планеты

Популярное

Все
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Ждут ребятишек чудесные дни
Овощеводство на грани банкротства
От определения азимута к исследованиям
Семиклассник спас мальчика от смерти в Астане
На месте несанкционированной парковки появился сквер
Тарантино стал примером для... полиции
В селе Тургень до сих пор не ликвидирована свалка, закрытия которой местные жители требуют уже несколько лет
В городе Кульсары закладывается новый микрорайон «Болашак»
Вода ушла, начались восстановительные работы
У Казахстана уникальный культурный код
Как государственный язык до бизнеса довел
Почти на 100 процентов заполнены водохранилища Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы
Театр неслышащих танцоров вновь покорил Европу
Лауреат Нобелевской премии предложил создать безуглеродный город
В Кызылорде торжественно отметили День работников культуры и искусства
Как сцена жить помогает
Тарифы для бизнеса пошли на снижение
В Кентау начат ремонт ТЭЦ
Как маленький ансамбль стал большим оркестром
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Ни проехать, ни пройти
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

161 человек погиб при наводнениях в Бразилии
Евросоюз ужесточает правила для ИИ
Назначена дата выборов президента Ирана
Neuralink вживит чип в мозг второму добровольцу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]