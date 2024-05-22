Большой "парад планет" пройдет 3 июня

Земляне смогут увидеть только Сатурн - в это время он будет единственной заметной на небе планетой

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Невидимый "парад планет" 3 июня, при котором планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону от светила, будет не виден с Земли на дневном небе. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, передает Kazpravda.kz.

"3 июня все планеты находятся вблизи Солнца по одну сторону от него в таком порядке: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. Они располагаются в секторе <...> от северо-восточного до юго-восточного горизонта и не видны <...> на дневном небе. Небесные странники теряются в ярких лучах Солнца", - сказала Кошман.

Только Сатурн в это время станет единственной заметной на небе планетой - его можно будет увидеть в течение совсем недолгого времени (менее часа) низко над горизонтом на ясном небе перед восходом Солнца.

Традиционный "парад планет" предполагает более узкий сектор, в котором они располагаются, - примерно 20-30 градусов, а не около 90, как в этот раз, уточнила астроном.