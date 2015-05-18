Боялся гнева матери Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Ребенок исчез после занятий. После того, как его мать поняла, что самостоятельно сына найти не сумеет, она обратилась в полицию. Причина побега была ясна – маму мальчика вызывали в этот день в школу. На поиски пропавшего ребенка незамедлительно был направлен личный состав Шортандынского РОВД. Стражи порядка организовали несколько групп пешего патруля. Поиски продолжались всю ночь.

Обнаружить беглеца удалось утром следующего дня в соседней деревне у знакомых, где он решил переночевать. Мальчик объяснил, что сбегать из дома совсем не планировал, а хотел лишь подождать, пока мама успокоится после выслушанных в школе жалоб.