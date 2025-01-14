Бойцы спецназа Казахстана примут участие в UAE SWAT Challenge-2025

С 1 по 5 февраля 2025 года сразу три команды Национальной гвардии МВД Республики Казахстан примут участие в 6 ежегодных Международных тактических соревнованиях «UAE SWAT Challenge-2025», которые пройдут в Дубае (ОАЭ)

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В этом году в соревновании примут участие свыше 80 команд из разных стран мира. «UAE SWAT Challenge» – неофициальный Чемпионат мира среди спецназов силовых структур. Его по праву называют Олимпиадой спецназа. Бойцы примут участие в состязаниях, включающие в себя тактические, штурмовые, спасательные операции, направленные на проверку тактических навыков, интеллектуальной концентрации и физической выносливости.

Главными задачами UAE SWAT Challenge является повышение конкурентоспособности и эффективности работы отрядов специального назначения. Ведь соревнования помогают лучше развить их навыки противостояния реальным вызовам и ежедневным рискам.

В течение пяти дней в жесткой конкурентной борьбе соревнований военнослужащие спецподразделений будут выполнять различные тактические задания, в ходе которых преодолеваются препятствия, ведется стрельба по мишеням из различного оружия: снайперских винтовок, пистолетов и пистолетов-пулеметов. Также в программе согреваний будут отдельные состязания по освобождению заложников и эвакуированною раненых.