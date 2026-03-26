Казахстанского блогера объявили в розыск по делу о незаконных интернет-казино

Закон и Порядок
89
Дана Аменова
специальный корреспондент

Несколько лет он участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс Mellstroy.game

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, фото: АФМ

Столичный департамент АФМ объявил в межгосударственный розыск 26-летнего гражданина Казахстана Ювашева Ильяра Салаватовича, известного блогера под псевдонимом andersonchik1, сообщает Kazpravda.kz

Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории страны.

«И.С Ювашев в период 2024–2025 годов участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс Mellstroy.game», - сообщили в АФМ.

Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций были зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использовались POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на общую сумму более 3,6 млрд тенге.

«Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в ДЭР по г. Астана по телефонам: + 7 7172 70 84 79 (вн.21384) - дежурная часть; Call-center: 1458. Вознаграждение и анонимность гарантируются», – говорится тексте обращения. 

Напомним, столичный Департамент АФМ продолжает расследование уголовного дела в отношении гражданина Беларуси Бурим Андрея - блогера Mellstroy. Для продвижения интернет-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей.

Участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов казино и ссылок на сайт.

Бурим объявлен в международный розыск.

В АФМ отметили, что деятельность интернет-казино наносила значительный социальный и экономический ущерб: вовлечение граждан, включая несовершеннолетних, в азартные игры, рост лудомании, утрата доходов, отток капитала в офшорные юрисдикции.

#АФМ #розыск #блогер #интернет-казино

