Бозумбаев осмотрел стратегически значимые предприятия Жанаозена

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область проверил ход исполнения поручений президента по разработке пакета срочных мер социально-экономического развития западных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер ознакомился с работой городского водоочистного сооружения «Озен», обеспечивающего население питьевой водой. Для увеличения объемов и удовлетворения потребностей жителей принято решение о строительстве резервуара на 30 тысяч кубометров в 2025 году.

«Летом жители города Жанаозен испытывают трудности с дефицитом чистой питьевой воды. Это срочная проблема, и ее необходимо решить. Поручаю акимату разработать необходимую проектно-сметную документацию до конца ноября, чтобы мы смогли предусмотреть финансирование на строительство и запуск резервуаров к следующему летнему сезону», — сказал Канат Бозумбаев.

Также вице-премьер ознакомился с реконструкцией и расширением сетей водоснабжения (21,1 км) и водоотведения (21,9) в г.Жанаозен. В этом году работы завершатся в микрорайонах «Шанырак», «Шугыла», «Астана», «Мамыр» и «Железнодорожный вокзал». В 2025 году в городе начнется реконструкция канализационного очистного сооружения.

В декабре этого года начнется строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс. кубометров в сутки, который создаст 300 рабочих мест.

В ходе поездки Канат Бозумбаев также посетил ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», где трудятся свыше 700 человек. Завод перерабатывает 1,5 миллиарда кубометров сырого газа в год. На территории предприятия строится новый газоперерабатывающий завод, который планируется запустить в 2027 году, создав дополнительно 700 постоянных рабочих мест.

Кроме того, в Жанаозене строится завод по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг, что позволит создать 250 постоянных рабочих мест.

В Мангистауской области компанией QazaqGaz совместно с турецким инвестором Esta Construction планируется строительство завода по производству карбамида и аммиака, который обеспечит работой 400 человек.

В рамках рабочей поездки Канат Бозумбаев посетил АО «ОзенМунайГаз». Руководству компании было поручено увеличить объемы добычи нефти согласно Проекту реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас.

В завершение вице-премьер провел совещание с участием вице-министров национальной экономики, строительства и промышленности, экологии и природных ресурсов, энергетики. С отчетами выступили акимы Мангистауской области Нурдаулет Килибай и г.Жанаозен Жансейт Кайнарбаев. Канат Бозумбаев дал ряд конкретных поручений, в том числе в сфере труда, образования и здравоохранения.

 

#проверка #Жанаозен #объекты #Бозумбаев

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