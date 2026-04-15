Бразильский старт

Благодаря результатам жеребь­евки Валерия Аксенова (в весе свыше 80 кг) досрочно вышла в финал, где оспорит золото в поединке против Софии Сиры (Венгрия). Жибек Жараскызы (до 80 кг) начнет турнир со стадии полуфинала боем против Эмилии Котерской (Польша). Таким образом, в копилке наших мастеров кожаной перчатки появятся как минимум серебро и бронза.

Первый соревновательный день принес болельщикам смешанные эмоции. Трехкратная чемпионка мира и призер Олимпиады Назым Кызайбай успешно начала путь к титулу, одержав уверенную победу над Айсен Таскин (Турция). Однако не обошлось и без потерь. Жансери Кошербаев (60 кг) не смог пробиться в следующий круг, уступив раздельным решением судей Джуду Галлахеру (Ирландия). Также завершил выступление Даулет Тулемисов (90 кг), который проиграл единогласным решением серебряному призеру чемпионата мира Фильо Исайасу (Бразилия).

Всего на турнир в Бразилию, который продлится до 26 апреля, Казахстан отправил 16 боксеров.