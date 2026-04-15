Бразильский старт

Спорт
6
Абзал Камбар

В Фос-ду-Игуа­су (Бразилия) стартовал первый этап Кубка мира-2026 под эгидой World Boxing.

Благодаря результатам жеребь­евки Валерия Аксенова (в весе свыше 80 кг) досрочно вышла в финал, где оспорит золото в поединке против Софии Сиры (Венгрия). Жибек Жараскызы (до 80 кг) начнет турнир со стадии полуфинала боем против Эмилии Котерской (Польша). Таким образом, в копилке наших мастеров кожаной перчатки появятся как минимум серебро и бронза.

Первый соревновательный день принес болельщикам смешанные эмоции. Трехкратная чемпионка мира и призер Олимпиады Назым Кызайбай успешно начала путь к титулу, одержав уверенную победу над Айсен Таскин (Турция). Однако не обошлось и без потерь. Жансери Кошербаев (60 кг) не смог пробиться в следующий круг, уступив раздельным решением судей Джуду Галлахеру (Ирландия). Также завершил выступление Даулет Тулемисов (90 кг), который проиграл единогласным решением серебряному призеру чемпионата мира Фильо Исайасу (Бразилия).

Всего на турнир в Бразилию, который продлится до 26 апреля, Казахстан отправил 16 боксеров.

#бокс #Кубок мира #World Boxing

Серебряный финал в Ордосе
Стартует пляжная Азиада
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Подписан меморандум
Искусство лаконичного высказывания
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Две победы на старте
Бронзовый танец с лентой

