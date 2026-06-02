«Каспий» – чемпион Казахстана

Громкой сенсацией и настоящим спортивным триллером завершился финальный этап чемпионата республики по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. Актауский «Каспий» в решающем матче финальной серии в овертайме вырвал победу у столичной «Астаны» и впервые в своей истории завоевал золотые медали первенства.

Этот триумф позволил актаусцам оформить золотой дубль, ведь осенью прошлого года клуб впервые взял и Кубок страны.

Финальное противостояние до трех побед изначально пошло по неожиданному сценарию. В первых двух гостевых встречах в столице «Каспий» буквально ошеломил фаворита, победив со счетом 74:72 и 89:85.

Однако главный гегемон отечественного баскетбола нашел в себе силы отыграться.

На паркете в Актау столичный коллектив забрал третью и четвертую встречи (68:53 и 79:71), сравняв счет в серии 2-2.

Судьба золота решалась в пятом поединке на площадке «Астаны». По итогам четырех четвертей на табло горели равные цифры – 79:79. Все определилось в валидольном овертайме, где на восемь очков хозяев актаусцы ответили десятью результативными действиями, зафиксировав итоговые 89:87 в матче и 3-2 в серии.

Главным героем в составе нового чемпиона стал американец Эрик МакГилл, набравший 31 очко. У «Астаны» 19 баллов на счету Роберта Пана.

Путь команд к финалу тоже был тернистым: в регулярном чемпионате «Астана» финишировала первой, а «Каспий» – вторым. В полуфинале столичный клуб лишь в пятом матче сломил сопротивление «Атырау», а актаусцы прошли «Алматы» со счетом 3-1.

Нынешний сезон выдался для «Астаны» крайне тяжелым: в апреле команда пережила невосполнимую утрату – ушел из жизни главный тренер­ Рамунас Цвирка.

Несмотря на поражение, столичный клуб с 12 титулами остается самым статус­ным в стране. Однако сегодня исторический триумф празднует Актау, где созданный в 2008 году «Каспий» наконец вписал свое имя в золотой фонд казахстанского спорта.