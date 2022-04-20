Будет несладко! Антимонопольщики Карагандинской области подозревают в сговоре оптовых поставщиков сахара

В марте в Карагандинской области, как и в других регионах Казахстана, резко выросли цены на сахар. Сладкий продукт подорожал с 275 до 470 тенге за кг. Возник ажиотажный спрос на фоне слухов о скором истощении запасов сахара в стране, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Эта ситуация стала сигналом к действию для карагандинских антимонопольщиков. Они провели анализ местного рынка оптовой реализации сахара.

Выяснилось, что четыре крупных поставщика, а именно ТОО «Самади-1», ТОО «Адал-Аспан», ТОО «Aron KZ» и ТОО «ЕрАй-2012», одновременно снижали и повышали цены на свой товар. Это происходило периодами – с августа по декабрь прошлого года и в январе-феврале этого года. Здесь антимонопольщики усмотрели признаки ценового сговора.

В результате департамент Агентства по защите и развитию конкуренции выдал реализаторами сахара уведомления об устранении нарушений в течение 30 дней. Если оптовики его не исполнят, то антимонопольщикам придется начать полноценное расследование. А его итогом могут стать крупные штрафы и взыскание незаконного монопольного дохода.