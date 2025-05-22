Строительство объекта начато по поручению Главы государства. Возведение многопрофильной больницы, необходимой для областного центра, включено в Комплексный план развития региона. В новом медицинском учреждении на 300 коек предусмот­рено консультативно-смотровое отделение, способное принимать 250 человек в смену.

Берик Уали отметил, что данный объект имеет большое значение для жителей.

– Область Абай – регион с давними традициями. Наши квалифицированные специалисты заложили основы казахстанской медицины. Однако нельзя скрывать и тот факт, что все больше медицинских работников уезжают в другие регионы. Поэтому закладка фундамента этой больницы – символ возрождения, – отметил аким области в поздравительной речи.

Как заверили представители компании-подрядчика, больница будет оснащена современным оборудованием. На сегодня в области Абай большинство стационаров старые, материально-техническая база изношена. Новая больница призвана устранить дефицит и обеспечить оказание медпомощи, отвечающей современным требованиям. Для сельских жителей будет создан телемедицинский центр с дистанционным консультированием. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.