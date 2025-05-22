Будет новая больница Свежий выпуск 22 мая 2025 г. 5:00 45 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В Семее дан старт строительству новой больницы. В церемонии закладки фундамента медицинского учреждения приняли участие аким области Берик Уали, ветераны отрасли, сегодняшние работники сферы здравоохранения. фото автора Строительство объекта начато по поручению Главы государства. Возведение многопрофильной больницы, необходимой для областного центра, включено в Комплексный план развития региона. В новом медицинском учреждении на 300 коек предусмотрено консультативно-смотровое отделение, способное принимать 250 человек в смену. Берик Уали отметил, что данный объект имеет большое значение для жителей. – Область Абай – регион с давними традициями. Наши квалифицированные специалисты заложили основы казахстанской медицины. Однако нельзя скрывать и тот факт, что все больше медицинских работников уезжают в другие регионы. Поэтому закладка фундамента этой больницы – символ возрождения, – отметил аким области в поздравительной речи. Как заверили представители компании-подрядчика, больница будет оснащена современным оборудованием. На сегодня в области Абай большинство стационаров старые, материально-техническая база изношена. Новая больница призвана устранить дефицит и обеспечить оказание медпомощи, отвечающей современным требованиям. Для сельских жителей будет создан телемедицинский центр с дистанционным консультированием. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. #Семей #строительство #больница