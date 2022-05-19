Будущее страны – в наших руках

Сайлаубек Есжанов, заместитель председателя РОШ «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», секретарь маслихата Костанайской области

В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объем­ную программу политической модернизации. С целью реформирования политической системы появилась необходимость во внесении изменений и дополнений в Конституцию. Эта идея нашла горячий отклик и бурно обсуждается в трудовых коллективах, в средствах массовой информации и социальных сетях.

После внесения изменений и дополнений Конституция станет Основным законом обновленного, справедливого Казахстана.

Поэтому важно, чтобы выбор пути происходил при непосредственном участии всех казахстанцев. Если каждый из нас примет участие в референдуме, проявит гражданскую активность, показав тем самым приверженность демократическим принципам, это будет свидетельствовать о единстве народа и национальном достоинстве.

Для активного участия граж­дан в референдуме по инициативе республиканского общественного объединения «Объединение депутатов маслихатов Казах­стана» создан Республиканский общественный штаб (РОШ). В его состав вошли представители рес­публиканских общественных организаций, эксперты, а также сторонники в лице 589 депутатов маслихатов областей и городов республиканского значения и 2 687 депутатов маслихатов районов, городов. В целом по республике количество депутатов маслихатов достигает 3 276 человек.

Объединение проводит работу по разъяснению целей референдума. К ней привлечены местные депутаты представительных органов, экс-почетные депутаты маслихата. Члены Рес­публиканского общественного штаба также будут выезжать в регионы страны.

Мы выражаем надежду на то, что это позволит лучше ознакомить казахстанцев с предлагаемыми конституционными поправками и обеспечить активное участие граждан в референдуме.