Будущее за роботами и фрилансерами?

Цифровая реальность

Рынок труда ждут большие перемены. Если раньше достаточно было окончить вуз, получить диплом и устроиться на работу по профессии, трудясь там до пенсии, то сейчас все гораздо сложнее.

Современные машины, станки, оборудование начинают выполнять часть операций без помощи людей и тем самым показывают, какие производственные процессы и вместе с ними профессии исчезнут. С другой стороны, инновационные технологии и механизмы ставят новые трудовые задачи и требования к работникам. Название профессий может не меняться, однако изменяется уровень квалификационных требований. В Атласе новых профессий и компетенций Казахстана уже определено 129 исчезающих профессий, 95 трансформирующихся и 239 совершенно новых.

Цифровизация меняет не только рынок труда, но экономику в целом. По данным Всемирного банка, на цифровую экономику приходится 15,5% мирового ВВП, и она растет в два с половиной раза быстрее, чем мировая экономика за пос­ледние 15 лет. Если шведской компании IKEA понадобилось 30 лет, чтобы охватить Европу, то китайская интернет-площадка Alibaba.com завоевала миллиардную аудиторию всего за один год и генерировала 700 млрд долларов.

Аналитики АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) подготовили второй национальный доклад – «Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности». В качестве источников информации выступили материалы Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, национальные отчеты, публикации таких международных организаций, как Всемирный банк, Всемирный экономический форум, Международная организация труда, ОЭСР, компании Big 3 и Big 4. Были собраны мнения более сорока международных и национальных экспертов из разных отраслей.

– Чтобы понять, действительно ли нас ждет «будущее без работы», какие существуют риски и возможности цифровизации, мы подготовили второй национальный доклад по рынку труда. При этом наше исследование выходит за рамки обозначенной темы. Мы также рассмотрели цифровизацию экономик в мире и Казахстане, отдельных отраслей, какие существуют барьеры и возможные решения, чтобы преуспеть в этой цифровой гонке, – отметил президент ЦРТР Даулет Аргандыков.

Доклад состоит из семи глав, каждая из которых посвящена определенной теме. В рамках исследования обобщена информация по внедрению цифровых технологий в Казахстане, в том числе на основе международных рейтингов.

Так, согласно индексу цифрового развития 2020 года, по текущему состоянию цифровизации Казахстан занимает 55-е место из 90 стран, а по темпам цифровизации – 20-е место, что относит республику к категории прогрессивных экономик наряду с такими странами, как Россия, Китай, Индия, Индонезия и Польша. В республике 86% граждан имеют доступ в Интернет, что сопоставимо с уровнем развитых стран. Цифровая грамотность населения составляет 85,3%, в сельской местности – 82,2%. Сегодня более 95% госуслуг можно получить в онлайн-формате.

Готовность Казахстана к внед­рению передовых технологий оценивается экспертами «на уровне выше среднего», и страна в рейтинге занимает 62-е место из 158 государств. Объем сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Казахстане в 2021 году составил 4,3% от ВВП, а сферы IT – 2% от ВВП. За последние пять лет расходы организаций на ИКТ выросли на 45% и составили 443,1 млрд тенге в 2021 году.

Цифры вселяют оптимизм и демонстрируют, что Казахстан идет в ногу со временем. Но, несмотря на достигнутые результаты, важно преодолеть такие существующие барьеры, как угроза кибербезопасности, цифровое неравенство или дос­туп к Интернету сельских и городских жителей, дефицит кадров и навыков.

Сегодня существуют совершенно разные оценки влияния цифровизации и автоматизации на рынок труда. По прогнозам ОЭСР, в Казахстане 52% рабочих мест подвержены риску автоматизации. Однако аналитики Центра развития трудовых ресурсов отмечают, что данное предположение можно поставить под сомнение, поскольку используются разные методологии и упускается из виду множество переменных. В частности, сложно оценить, как будут развиваться технологии и какие задачи роботы смогут решать.

Не стоит забывать, что профессии состоят из разно­образных функций. Ранее меж­дународные эксперты уже предрекали исчезновение 37 профессий, но с 1950 года исчезла только одна – оператор лифтов. В пользу того, что роботы пока не заменят людей, говорит и тот факт, что человеческий труд дешевле.

В Казахстане, где производительность труда в последние годы выросла в три раза, тем не менее технологический ­прогресс будет идти со значительным временным лагом из-за различных барьеров – экономических, технологических, правовых, этических.

– Мы считаем, что стране не грозит безработица, по крайней мере в ближайшее десятилетие, – уверена одна из авторов доклада, управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

Тем не менее эксперты Центра развития трудовых ресурсов провели собственную оценку влияния цифровизации на рынок труда и определили, что 22% групп занятий в Казахстане подвержены высокому риску автоматизации, здесь работают 587 тыс. человек, или 7% занятых. В зоне риска такие профессии, как операторы производственного и стацио­нарного оборудования, сборщики и испытатели изделий, почтальоны, курьеры, агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров, формовщики, сварщики, вальцовщики, работники полиграфии, упаковщики, изготовители молочных продуктов питания, ремесленники, кузнецы, штамповщики и прессовщики.

По-прежнему в тренде «живой контакт», поэтому увеличивает­ся численность работников call-центров. Творчество тоже пока недоступно машинам. Специалисты, обладающие творческими навыками, получат преимущество практически во всех сферах бизнеса. Не в зоне риска – врачи, учителя, воспитатели, первые руководители учреждений, юристы, специалисты по рекламе и маркетингу, аналитики-исследователи, производственные инженеры.

Учитывая, что технологии вытеснят человека из многих отраслей, потребуются специа­листы, которые будут виртуозно управлять роботами и техникой. По сути, профессии, которые еще несколько лет назад использовались только

в IT-компаниях, сейчас проникают во многие другие индустрии.

– Тренды ведут не к исчезновению профессий или задач, а к трансформации и усложнению трудовых функций, – констатирует Александра Молчановская.

И вот здесь главное не остаться «за бортом».

– Важно уметь быстро адаптироваться, развивать новые навыки и не бояться, что придется сменить несколько профессий за свою карьеру, а государство этому только посодействует, – считает руководитель Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков.

Из повара в IT-специалисты

Как заявлял Илон Маск, через пять лет компьютерное мышление превзойдет человека. Разработчики искусственного интеллекта сегодня требуются в различных проектах: от голосовых помощников до беспилотных автомобилей.

В условиях цифровизации многие страны сталкиваются с нехваткой квалифицированных IT-специалистов, и Казахстан не исключение. Наличие хороших IT-кадров становится важным условием развития компаний и государства. Поэтому отдельная глава доклада посвящена обзору IT-рынка, анализ которого проводился на основе реальных данных из информационных систем Минис­терства труда и социальной защиты населения РК.

Сегодня 69,5 тыс. ИКТ-специа­листов имеют 84,1 тыс. электронных трудовых договоров с казахстанскими предприятиями, это значит, что 21% работают одновременно в нескольких организациях. Среднемесячная зарплата такого работника составила 516 тыс. тенге.

– Нас всегда интересовал вопрос: действительно ли каждый сегодня может стать

IT-специалистом, не обучаясь в вузе или колледже, а пройдя кратко­срочную подготовку? Благодаря нашему анализу мы выяс­нили, что ответ будет положительным, если это действительно нравится человеку. Сегодня 56% наемных ИКТ-специалис­тов обу­чались не по IT-специальности, то есть они прошли краткосроч­ную подготовку и успешно сменили карьеру. Айтишниками становятся эксперты совершенно разных направлений и профессий, даже повара или воспитатели детского сада, – сообщила управляющий директор ЦРТР.

Большинство ИКТ-специалис­тов работают в Астане и Алматы. В последние годы растет и количество женщин в этой сфере – их насчитывается 31%. Как отмечают эксперты, IT-специалисты не ищут работу, их находят.

Во многих случаях профессии будущего требуют знаний сразу в нескольких отраслях. Востребованными окажутся специалисты, готовые работать на стыке двух областей. Преимущество за теми, кто уже стал асом в одной из специальностей. Если вы медик, биолог или строитель, то стоит задуматься об IT-навыках. Даже в сельском хозяйстве будут использоваться цифровые системы, способные рассчитывать объемы необходимого корма или воды, а на полях будут работать автономные роботы, для их обслуживания нужны будут специалисты, разбирающиеся как в сельском хозяйстве, так и в робототехнике.

Огорчает тот факт, что лишь 31% выпускников IT-специальностей в Казахстане работают по профессии, еще 10,4% становятся неквалифицированными рабочими. С одной стороны, молодые люди не до конца понимают свой потенциал. С другой, выбор профессий – неосознанный из-за отсутствия информации о востребованных специальностях. Чаще всего он происходит на основе семейной традиции, социальных трендов (наличие грантов, проходной уровень ЕНТ) или советов родителей, родственников, друзей, которые также имеют не совсем объективное понимание реальной ситуации.

В итоге школьники 9–11-х классов придут на рынок труда через пять-семь лет после обучения в вузе или колледже. Однако в условиях стремительного технологического развития рабочие места быстро изменяются, устаревают и исчезают. Чтобы напрасно не тратить время и деньги на освоение навыков, необходимо отслеживать рынок, проводить прогнозирование и внедрять систему профессиональной ориентации в школах.

Вольнонаемный воин

Учитывая, что с каждым годом рабочих мест в мире будет становиться все меньше, а источников дохода – больше, мировые эксперты сходятся во мнении, что будущее за фрилансерами. По прогнозу международных экспертов, к 2030 году 50% работы на рынке будут выполнять не штатные сотрудники, а вольнонаемные. Таким образом, роль корпораций будет снижаться: крупные компании начнут нанимать персонал для выполнения конкретных обязанностей, а не в штат. Также в недалеком будущем рабочий день человека будет составлять от двух часов в сутки. При этом будет до семи-восьми источников дохода. Чем больше навыков, тем больше востребованность.

Английское слово freelancе в дословном переводе означает «летящее копье». Впервые Вальтер Скотт употребил его, чтобы описать вольнонаемного воина. Сейчас у нас понятие «фриланс» никого не удивляет, а даже наоборот – привлекает своей формой и содержанием.

Действительно, в работе на самого себя немало преимуществ – свободный график, работать можно в любом удобном месте. Отсюда и экономия средств – исключаются затраты на поездки до работы и обратно, а также расходы на питание и дополнительные общепринятые сборы в коллективах, отсутствие дресс-кода. Есть возможность выбирать заказы и не работать за «себя и за того парня». Можно зарабатывать столько, сколько позволяют профессиональные способности, а не столько, сколько платит работодатель. Это хорошая возможность для жителей сел или маленьких городов в отсталых регионах.

Но есть и минусы. В первую очередь это отсутствие стабильности – «то густо, то пусто», что сказывается на заработке. Приходится самостоятельно искать заказчиков, формировать клиентскую базу, вести бухгалтерию. «Свободные художники» зачастую оторваны от государственной системы социальной защиты. Кроме того, есть риск быть «кинутым». Поэтому лучше работать через биржи фриланса. Они дают определенные гарантии как заказчикам, так и исполнителям. Недобросовестные фрилансеры и работодатели попадают в черные списки, у слабых исполнителей снижается рейтинг.

Национальный доклад проливает свет на рынок фриланса в Казахстане. Согласно анализу, в 2021 году 1 млн 49 тыс. человек работали фрилансерами в стране, при этом для 228,3 тыс. человек такой вид заработка был основным, а 820,5 тыс. казах­станцев работали одновременно как «свободными художниками», так и наемными работниками. При этом 48% только на одного работодателя, 18% – на двоих, 10% – на троих.

Такая занятость распространена в Алматы, Астане и Шымкенте, а основной ее вид – образование и торговля. Как выяснили эксперты, средний доход фрилансера в Казахстане – 124 тыс. тенге.

Платформенная занятость

В национальном докладе «Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности» авторы сделали обзор платформенной занятости в Казахстане, где по оценкам работают около 500 тыс. человек. Благодаря интервью с их представителями (Яндекс.Такси, Naimi.kz, Glovo, Quick Work, InDrive и Chocofood) и работниками удалось оценить текущую ситуацию и определить существующие барьеры, с которыми сталкиваются участники гиг-экономики. Среди рисков – нестабильный доход, высокая конкуренция, большая часть взаиморасчетов происходит «из рук в руки», отсутствуют стимулы к формализации занятости и как итог – нет положенных выплат (пособие по безработице, временной нетрудоспособности, оплачиваемый отпуск), непривлекательные налоговые режимы, ограничение возможности объединения в профсоюзы.

В Казахстане платформенная занятость превалирует среди мужчин и молодежи. Платформы такси преимущественно работают через таксопарки на основании пользовательского соглашения (публичная оферта) в онлайн-формате. В среднем сумма комиссии водителя Яндекс.Такси составляет 17% от самой платформы и 4% от таксопарка. А в InDrive – 9,5% от поездок по городу. На платформах доставки курьеры работают по договору ГПХ и⁄или по договорам о сотрудничестве в качестве ИП. За доставку взимают комиссию с предприятий – от 12 до 35%, в зависимости от конкретной платформы.

При этом в мире существуют разные подходы к определению статуса платформенной занятос­ти. В Бразилии водителей платформ регистрируют в качестве индивидуальных микропредпринимателей, в Австралии водителей Uber классифицируют как независимых подрядчиков, в Испании сотрудники – доставщики еды классифицируются как наемные работники, а в Норвегии платформенные работники охватываются статусом самозанятых.

В настоящее время в Казах­стане нет нормативного определения платформенной занятос­ти, невозможно точно оценить размер этого рынка. Гибкость в системе оплаты поощряет желание работать как можно больше, что влияет и на состоя­ние здоровья и самочувствие таких работников в целом.

Дальнейшие инновации и экономический рост в первую очередь зависят от уровня развития человеческого капитала. Поэтому аналитики ЦРТР рассмотрели, как происходит подготовка современных детей к предстоящей работе в новых реалиях, каким образом предприятия обучают своих сотрудников и какие навыки будущего необходимо развивать, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда.

– Надеемся, что второй национальный доклад о рынке труда Казахстана станет достоверным источником информации для широкой общественности о темпах и перспективах цифровизации экономики и рынка труда и, возможно, будет своеобразным гайдом по дальнейшему карьерному развитию, развеет мифы и сомнения по поводу «вреда» цифровой трансформации для граждан, – подчеркнул глава ЦРТР Даулет Аргандыков.