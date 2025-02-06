Бухгалтер детсада похитила 9 млн тенге в Актау

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Актау вынесен приговор в отношении бухгалтера за присвоение бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области

Прокуратурой города Актау в детском саду выявлены факты присвоения бюджетных средств. В ходе анализа установлено, что бухгалтер детского сада «Ясли-сад №39 «Хиуаз» ГККП на ПОУ подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно переводила на свои счета свыше 9 млн тенге с госбюджета.

По указанному факту судом в отношении бухгалтера вынесен приговор по п. 1 ч. 3 ст. 189 УК РК с назначением наказания в виде ограничения свободы на 3,5 года.