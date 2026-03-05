Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Судом установлено, что два 21-летних жителя получили от неизвестного координаты нахождения психотропных веществ в Кокшетау и исполняли роль закладчиков. В июне 2025 года они были задержаны сотрудниками полиции и, в ходе обыска, в карманах их одежды, а при осмотре места происшествия (под забором дома, под камнями) обнаружены и изъяты около 30 свертков с психотропным веществом. Масса изъятых психотропных веществ относится к особо крупному размеру.

При назначении наказания суд учел молодой возраст виновных.

Приговором суда им назначено 7 лет и 7,5 лет лишения свободы соответственно. Одному из них назначено принудительное лечение от наркомании по месту отбывания наказания. Приговор суда не вступил в законную силу.