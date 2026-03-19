Сенат на пленарном заседании освободил судью Верховного суда Ерлана Космуратова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Представление Главы государства озвучил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов.

«На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении судьи Верховного суда Космуратова Ерлана Смадияровича от должности судьи ВС в связи с назначением его на другую должность», - сказал Дмитрий Малахов.

Он также добавил, что Ерлан Космуратов указом Президента от 2 марта 2026 года назначен председателем Жамбылского областного суда.