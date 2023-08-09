Пожар вспыхнул в крупном торговом центре Астаны

Пожар произошел в торговом центре "Евразия" в городе Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сегодня в 15:57 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному номеру вызова на возгорание в ТЦ "Евразия".

На 1-м этаже в бутике загорелись вещи и обшивка стены на площади 20 квадратных метров.

Силами 68 огнеборцев пожар локализован в 16:11 и потушен в 16:33. Жертв и пострадавших нет.

Было привлечено 14 единиц техники ДЧС Астаны.