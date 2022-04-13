Более 1 500 жителей отдаленных сел обратились в мобильные общественные приемные партии «AMANAT» с момента старта их работы.

Продолжаются выезды членов мобильных общественных приемных «AMANAT» в регионы. Вчера партийцы побывали в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях, за день было охвачено 10 отдаленных населенных пунктов, на прием пришли порядка 250 граждан.

Заместитель руководителя Республиканской общественной приемной партии «AMANAT» Азамат Биржанов подчеркнул, что главная задача выездных мобильных групп – не ждать, когда люди придут с проблемой, а самим выезжать к ним.

– Для жителей отдаленных сел выезд в областной центр – это всегда целое событие, когда нужно преодолеть 300 километров и более, и не всегда по хорошей дороге. Особенно сложно пожилым и людям, у которых нет машины. Поэтому в ближайшие месяцы мобильные общественные приемные объедут все регионы Казахстана, – отметил он.

Жительница села Женис Туркестанской области Ауескуль Уздеубай попросила оказать содействие в открытии аптеки в сельской поликлинике. По ее словам, пенсионерам нелегко купить нужные лекарства, зачастую для этого нужно ехать в районный центр, а то и вовсе просить прислать нужные лекарства из Шымкента. Аптека с хорошим ассортиментом и возможностью заказать лекарства была бы очень кстати.

Председатель местного совета ветеранов Аскар Жанабекулы поднял проблему проведения газопровода в село.

Житель села Женис Адильбек Усманов обратил внимание на дефицит и дороговизну воды.

– Канал «Р-6» был открыт в 1967 году и тогда имел емкость воды 2 000 кубометров в секунду. А в настоящее время она снизилась до 1 400. Вдоль канала расположены более сотни крестьянских хозяйств, особенно сложно с водой на новых пастбищах. К тому же тариф высокий, за тысячу кубов берут почти 800 тенге, это очень много. Всем водным каналам нужен капитальный ремонт, а чтобы сделали его качественно, должна быть наблюдательная комиссия из специалис­тов и местных жителей. Будем надеяться, что проблема будет решена, – заявил он.

Всего аманатовцы посетили 5 сел Туркестанского региона: Женис, Актобе, Темир, Караконыр и Когам. Жители поднимали воп­росы субсидирования фермерских хозяйств, строительства школ и детских садов, распределения земельных участков и многие другие.

В этот же день мобильные бригады «AMANAT» провели прием жителей отдаленных населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Партийцы побывали в селах Келлеровка, Имантау, Ясная Поляна, Долматово, Киялы.

В Келлеровке люди попросили «навести порядок» с ценами на продукты питания и рассмотреть возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Помимо этого, жители просят провести уличное освещение.

Много нареканий у жителей и к работе водных сетей. Как подчеркнули члены мобильной общественной приемной, такие вопросы задают им чуть ли не в каждом районе. Что касается Келлеровки, то здесь центрального водоснабжения не было никогда, жители вынуждены покупать воду в специальных пунктах выдачи.

– Вопросы, которые нам озвучили, будем задавать Министерству экологии. В Келлеровке живут 2,5 тысячи человек, и такие проблемы с водой в XXI веке просто неприемлемы, – отметила заведующая Республиканской общественной приемной партии «AMANAT» Алия Садырбаева.

Ранее мобильные общественные приемные выезжали в Акмолинскую, Карагандинскую, Кызылординскую и Павлодарскую области. Более 1 500 жителей из 147 отдаленных сел смогли озвучить проблемные вопросы.

В целом с начала года в общественные приемные партии «AMANAT» обратились более 40 тыс. человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильем и выделения земельных участков. Руководителями государственных органов и депутатами разных уровней проведено свыше 8 тыс. приемов, в ходе которых было принято 22 тыс. человек.