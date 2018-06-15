Быть настоящим

Весной исполнилось 90 лет со дня рождения известного писателя-публициста, переводчика и литературоведа, лауреата Государственной премии, заслуженного работника культуры РК, доктора филологических наук, профессора Жумагали Исмагулова.

Начало

Жумагали Исмагулович на всю жизнь сохранил воспоминания о своем голодном детстве. После ареста отца семья по настоянию бабушки добралась до Кургана, а потом в товарном вагоне приехала в городок Копейск к родственникам по материнской линии. Но и здесь было жить трудно. После освобождения отца, с трудом выдержав первый срок вербовки для работы на руднике под Златоустом, семья Исмагуловых летом 1934 года вернулась в родной аул Соналы.

Тогда Жумагали менял школы и учителей: начальная школа, интернат Караобинской средней школы, семилетка в ауле Карачилик, знаменитая школа им. Ибрая Алтынсарина в Костанае, основанная известным казахским педагогом и просветителем. На формирование взглядов будущего журналиста и ученого-литературоведа оказали влияние судьбоносные встречи с последователем Ибрая Алтынсарина известным поэтом-переводчиком Бекетом Утетлеуовым и его сыном – русоведом Бахытжаном. Они учили маленького Жумагали русскому языку.

После восьмого класса отличника учебы отправили на кратко­срочные подготовительные курсы Костанайского учительского института, по окончании которых он был зачислен на первый курс физико-математического факультета. Но учеба была прервана из-за трудностей военного времени. И он начал самостоятельную трудовую жизнь учеником наборщика в типографии Семиозерной (ныне Аулиекольской) районной газеты, выходящей в то время на казахском языке. В сентябре 1943 года он работает уже ответственным секретарем газеты. И вновь судьбоносная встреча – редактором был опытный журналист, прошедший школу столичных изданий, Бахыт Иманов. Он воспитывался в Алма-Ате у своего дяди Рамазана Иманова, известного журналиста и детского писателя, старшего сына легендарного казахского батыра. Работа с Бахытом Имановым многому научила будущего журналиста, хотя и продолжалась недолго.

Профессионал

Постижение журналистского мастерства было продолжено в 1946 году на факультете журналистики КазГУ. Уже к концу ­третьего курса Жумагали Исмагулова приглашают заведовать отделом в журнале ЦК Компартии Казахстана «Коммунист».

После окончания университета в 1951 году он был не только оставлен на работе в этом журнале, но вскоре решением Секретариата ЦК Компартии республики утвержден его ответственным секретарем. В ноябре 1952 года Жумагали Исмагулович стал главным редактором журнала «Блокнот агитатора». А в декабре 1954 года – инструктор сектора печати отдела пропаганды ЦК КП Казахстана. Таковы первые ступеньки его профессионального роста.

По предложению Жумагали Исмагулова была улучшена полиграфическая база районных газет, в наборных цехах которых ощущалась нехватка казахских шрифтов. В 1956 году накануне Пленума ЦК по проблемам культурно-бытового обслуживания работников отгонного животноводства его направ­ляют ознакомиться с ситуацией в Кургальд­жинский район Акмолинской области, на отдаленные участки Баршин и Каракаска. Было это поздней осенью. Шла стрижка овец. Резко похолодало, а чабаны с маленькими детьми продолжали ютиться в шалашах, потому что не хватало юрт. И так было из года в год. Все увиденное Жумагали Исмагулов изложил в записке на имя секретаря ЦК, что нашло впоследствии отражение в материалах пленума.

Его мнение сыграло значительную роль в восстановлении в рядах КПСС Габита Мусрепова, который в свое время не побоялся заявить: «Если Майлин – враг народа, то и меня считайте врагом».

В то же время начинается и ­карьера Исмагулова-ученого: аспирантура Академии общественных наук при ЦК КПСС (1958), защита кандидатской диссертации «Проблема положительного героя в казахской советской литературе» (1968), первая моно­графия «Облик современника» (1970). Дальнейший творческий путь Жумагали Исмагулова связан с литературной и издательской деятельностью. В 1961–1963 гг. он возглавлял редакцию респуб­ликанской литературной газеты «Қазақ әдебиеті», зани­мает ответственные должности в респуб­ликанских печатных органах, заведовал сектором перевода произведений классиков марк­сизма-ленинизма Института истории партии при ЦК Компартии Казахстана.

В августе 1973 года он был наз­начен заместителем директора, а в мае 1982 года – директором Информагентства при Совете министров Казахстана (КазТАГ), где работал до июня 1987 года. КазТАГ призван был тогда обеспечивать ежедневный поток официальной информации для всей системы периодической печати республики. Это была большая школа организаторской работы, максимального проявления деловых профессиональных качеств. Осуществлялась замена старой техники на новую, устанавливалась двусторонняя телетайп­ная связь между агентством и областными и республиканскими редакциями. КазТАГ первым среди республиканских агентств после центрального аппарата ТАСС переходил на новую технологию. И по итогам десятой пятилетки в 1981 году Жумагали Исмагулов был удостоен ордена «Знак Почета».

Деятельность КазТАГ получила положительную оценку в отчетном докладе на ХXVI съезде КПСС, а ее директор в марте 1985 года был избран кандидатом в члены ЦК Компартии Казахстана и наг­ражден в марте 1987 года орденом Дружбы народов.

Многие и сегодня помнят, какие яркие, образные публицистичес­кие очерки, эссе, литературно-критические статьи Жумагали Исмагулов посвятил творчеству Беимбета Майлина, Мухтара Ауэ­зова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Габидена Мустафина, Ильяса Есенберлина, Ильяса Омарова, Тахави Ахтанова, Сырбая Мауленова, Гафу Каирбекова и других. Некоторые из них вошли в авторские сборники «Маржан мен махаббат» (1965), «Адам мерейі» (1968), «Ғабит Мүсірепов туралы тоғыз толғам» (2002).

Но...

Литературовед

Но в июне 1987 года за появление на страницах областных газет «Огни Алатау» и «Жетысу» фотоснимков судебной хроники о процессе над группой участников декабрьских событий 1986 года во главе с Кайратом Рыскулбековым, позднее удостоенным высокого звания «Халык Қаһарманы», директор КазТАГ был снят с работы и наказан по партийной линии. В дальнейшем персональное дело Жумагали Исмагулова было пересмотрено, и он был реабилитирован.

С 1987 года научная деятельность Жумагали Исмагуловича была тесно связана с Институтом литературы и искусства им. М. Ауэзова. Он исследовал творческое наследие Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатова, публикует критико-библиографические очерки и является автором глав коллективной монографии «Казахская литература 20–30-х годов» (1997). В 2002–2003 годах под его редакцией выходит в свет собрание сочинений Миржакыпа Дулатова в пяти томах.

Главным объектом научно-исследовательской деятельности Жумагали Исмагулова становится богатейшее творческое наследие Абая. Великому казахскому поэту-мыслителю посвящены монография «Поэтические уроки Абая» (1994) и докторская диссертация «Реалистические принципы изображения действительности в поэзии Абая» (1995). В период с 1990 по 1995 год Жумагали Исмагулович принимал активное участие в подготовке и проведении 150-летия со дня рождения Абая, в издании его академического собрания сочинений в двух томах. В 1996 году за большой вклад в издание и исследование творчества Абая ему присуждена Государственная премия РК.

Последние годы своей жизни Жумагали Исмагулов занимал должность заведующего отделом абаеведения и новейшей казахской литературы Института литературы и искусства имени М. Ауэзова. Под его научным руководством успешно защищен ряд кандидатских диссертаций. Два срока он проработал замес­тителем председателя диссертационного совета Института по защите докторских диссертаций, что способствовало подготовке научных кадров новой формации для вузов молодой страны.

Надо отметить серьезный вклад Жумагали Исмагулова в развитие художественного перевода. На протяжении ряда лет он являлся секретарем правления Союза журналистов и президентом Ассоциации художественного перевода при правлении Сою­за писателей Казахстана. Ему принадлежат переводы трудов классиков марксизма-ленинизма и художественной прозы Ивана Тургенева, Антона Чехова, Максима Горького, пьес Александра Островского, статей Николая Доб­ролюбова и других. Высоко оценены литераторами, читателями высокопрофессиональные переводы на казахский язык романов «Красное и черное» Стендаля, «Утраченные иллюзии» Оноре де Бальзака, «Берег» и «Выбор» Юрия Бондарева, «Арктический роман» Владлена Анчишкина, «В тупике» Викентия Вересаева, «Заир» Пауло Коэльо и повестей «Бикей и Мауляна» Владимира Даля, «Синяя тетрадь» Эммануи­ла Казакевича.

Познания Жумагали Исмагуловича в мировой классической литературе и поэзии были обширны, он мог часами цитировать любимых поэтов ХIХ–ХХ веков. Одним из последних его переводов стал перевод на казахский язык романа Пауло Коэльо «Заир».

Автор произведения и переводчик были знакомы лично, встречались в Алматы. «Мой дорогой Жумагали, побывав в казахской степи, я сразу ощутил, что она сохранила корневое живое начало. У степи своя собственная, незаемная, мирная жизнь. Потому-то моя героиня Эстер, воен­ный корреспондент, уйдя от западной цивилизации и оказавшись в Казахстане, нашла для себя духовное, психологическое и моральное убежище именно в степном селении под Алматы. Она восприняла ваш народ как народ, который сумел сохранить древние традиции, обряды, ценности, а казахскую землю – как землю священную, оберегаемую мирным тенгрианским небом», – признавался Пауло Коэльо.

Художественный перевод всегда направлен на сближение культур и литератур. И в этом значительна роль Жумагали Исмагулова, обладавшего удивительным чувством стиля, выразительным слогом, умением проникать в иные миры творцов художественных произведений. Мировая классика в его переводах и научные труды известного казахского литературоведа по-прежнему востребованы широкой научной общественностью и актуальны.

Мы всегда будем помнить Жумагали Исмагулова как настоя­щего ученого и настоящего человека.