Алматы укрепляет позиции одного из наиболее привлекательных туристических направлений Центральной Азии, передает Kazpravda.kz

По итогам 2025 года город посетили 2 487 889 человек, что на 6,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Основную долю составили внутренние туристы - 1,7 млн человек, что на 4,8% превышает показатели 2024 года. Число иностранных гостей достигло 754 тысяч, увеличившись на 9,9%.

Рост туристического потока сопровождается увеличением экономической активности. Согласно данным Mastercard Tourism Insights, расходы иностранных туристов в Алматы выросли на 40%, а интерес к направлению увеличился на 73%.

«Алматы продолжает укреплять статус ключевого туристического центра региона. Увеличение числа туристов и рост их расходов свидетельствуют о повышении привлекательности города. Работа по развитию инфраструктуры и продвижению туристического потенциала будет продолжена», - сообщили в акимате.

Международные рейтинги также подтверждают растущую популярность города. Алматы вошёл в список лучших туристических направлений мира по версии CNN Travel на 2025 год, где был назван Capital of Cool Центральной Азии. Город включён в топ-25 направлений, рекомендованных к посещению в 2026 году по версии Bloomberg.