Киноплощадка будущего появится в Алматинской области

Культура,Кино
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проект будет реализован в партнерстве с ведущими международными школами и студиями

Фото: акимат Алматинской области

В городе Каскелен Карасайского района начали строить кинопавильон мирового уровня Dala Stage, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

Одним из ярких моментов торжественной церемонии стала доставка символической капсулы времени от Джеки Чана - ее вертолетом привезли прямо на стройплощадку. Капсулу встретил режиссёр Роберт Кун, который снимет здесь первый фильм - «Доспехи бога 4: Ультиматум».

В значимом мероприятии принял участие аким Алматинской области Марат Султангазиев. Глава региона подписал меморандум с продюсером Джеки Чана Ли Чиу Ва, а также с руководителями парка креативных и технологических индустрий DALA EDGE и компании Salem Entertainment.

В своем поздравительном выступлении Марат Султангазиев отметил, что данный объект является важным проектом для культуры и экономики страны. По его словам, современный мир – эпоха интеллекта и таланта, передовых технологий и новых идей.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил развитие креативной экономики как стратегическую задачу, открывающую новые горизонты для страны. Сегодня мы становимся свидетелями реализации этой важной инициативы», - сказал он.

Строительство таких профессиональных площадок, как Dala Stage Creative Tech Park, – не просто создание инфраструктуры. Речь идет о формировании новой индустрии, где национальная идентичность органично сочетается с передовыми цифровыми технологиями.

Проект будет реализован в партнерстве с ведущими международными школами и студиями, что откроет широкие возможности для обмена опытом и подготовки квалифицированных специалистов.

Ожидается, что Алматинская область станет центром притяжения талантливой молодёжи со всей страны, формируя современную креативную экосистему.

«Киноиндустрия стремительно развивается, требуя всё более масштабных решений и высоких технологий. Новый проект «Dala Stage Creative Tech Park» позволит отечественным профессионалам выйти на уровень глобальной конкуренции с ведущими мировыми студиями. Важно, чтобы каждый проект, созданный в новом павильоне, отражал национальные ценности и усиливал положительный образ страны на мировой арене», – отметил аким области.

Главную роль в фильме «Доспехи бога 4: Ультиматум», съемки которого пройдут на новой площадке, исполнит звезда экшн-жанра Джеки Чан. Продюсер актера Ли Чиу Ва отметил, что для него большая честь быть частью столь масштабного проекта.

«Еще полгода назад проект находился на стадии обсуждения и планирования. Сегодня достигнутые договорённости уже переходят в практическую плоскость. Мы наблюдаем активное развитие строительства павильона, что не может не радовать. Джеки Чан передаёт тёплые приветствия всем казахстанцам и желает проекту успешной реализации», – подчеркнул он.

Общая территория объекта составляет 15 гектаров, площадь застройки - 3 000 квадратных метров. Завершение строительных работ запланировано на август текущего года. Новый павильон станет важным фактором для развития национальной киноиндустрии, подготовки квалифицированных специалистов, привлечения инвестиций и производства конкурентоспособного контента.

#строительство #киноплощадка #Dala Stage

