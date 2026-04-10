В пору моего далекого детства более двухсот фронтовиков проживали в нашем селе Каргалы (поселок Фабричный), многих из них хорошо помню до сих пор. Фронтовиками были большая часть моих школьных учителей-мужчин.

Михаила Петровича провожали в последний путь тысячи человек, среди них был и я. Точной даты не помню. В различных источниках, которые сейчас можно найти на прос­торах Интернета, указан лишь год смерти ветерана – ­1994-й. Так ли это на самом деле? Пару лет назад в День Победы я пытался найти могилу Михаила Петровича, чтобы возложить цветы. Долго блуждал по старому кладбищу, но, к сожалению, не нашел. Позднее в поисках помог­ла мне коллега, учительница Зоя Николаевна Соболь. На скромном памятнике были указаны даты жизни Михаила Петровича. Он скончался 12 июля 1993 года.

Я был очень рад, что разыскал могилу героя. Потомков фронтовика не осталось в живых, родственники и друзья разъехались по всему миру…

В моей памяти Михаил Петрович Рыжиков остался красивым, высоким и очень скромным человеком. Только раз в году, на День Победы, он надевал свои боевые награды, и мы с гордостью видели, что вся грудь фронтовика усыпана орденами и медалями. Он не шел в президиум, куда его усиленно приглашали, а молча стоял в стороне, опустив голову. Не любил рассказывать о войне, неохотно соглашался на встречи.

Однажды, в середине 1980-х, мне удалось уговорить ветерана на встречу с моими учениками. Вот тогда я понял, что даже через десятилетия ему было больно вспоминать фронтовую молодость. Недавно с большим трудом нашел свои старые записи, которые сделал в то время...

Михаил Петрович родился 22 сентября 1918 года в станице Софийской (ныне – город ­Талгар) в крестьянской семье. Сюда его предки во второй половине 50-х годов XIX века переехали из Сибири. Детство Миши выпало на тяжелые 1920–1930-е годы. Он начал рано работать в колхозе, мечтал получить образование. Ему удалось окончить шестилетнюю школу.

Осенью 1939 года был призван в ряды Красной армии. С первых дней Великой Отечественной войны оказался на фронте. Принимал участие в бое­вых сражениях в сос­таве Юго-­Западного, Воронежского, 1-го и 2-го Украинских фронтов. В тяжелейших сражениях за Сталинград вступил в ряды ВКП (б). В январе 1943 года вое­вал в рядах ­285-го стрелкового полка ­226-й стрелковой дивизии (с мая ­1943-го – в 284-м гвардейском стрелковом полку 95-й гвардейской стрелковой дивизии). В боях на берегах Волги был ранен. Младший сержант Рыжиков был командиром ­120-мм миномета, пулеметчиком, помощником командира взвода.

«Я никогда не забуду бои за Сталинград, бои шли за каждый дом, улицу, были убиты сотни тысяч солдат с обеих сторон. Но мы победили, потому что знали: там решалась судьба страны», – говорил он.

30 января 1943 года бои шли на Сталинградском тракторном заводе. Михаилу под сильнейшим огнем фашистов удалось закрепиться на территории, контролируемой врагом, и открыть непрерывный огонь из миномета. В результате были уничтожены 40 фашистов, два блиндажа, две пулеметные точки. В целом же расчетом, которым командовал Рыжиков, были уничтожены 70 гитлеровцев, четыре пулеметные точки и семь блиндажей. За мужество, проявленное в боях за город Сталинград, Михаил Рыжиков был награжден орденом Крас­ной Звезды.

Он прошел с боями всю ­Украину и достиг Молдавии. 29 апреля 1944 года при отражении контратаки у безымянной высоты на правом берегу реки Днестр, недалеко от Кишинева, уничтожил пушку, два пулемета с расчетами и почти отделение вражеской пехоты. За этот подвиг был награжден орденом Славы III степени.

Из Молдавии его гвардейский полк был направлен в Польшу. 14 августа 1944 года в сражении у села Гацки (в 60 км севернее города Тарнув), приняв на себя командование отделением, отбил вражеское наступление и уничтожил 20 гитлеровцев. За проявленное мужество и героизм он получил орден Славы II степени.

Красная армия наступала, но фашисты яростно отбивались. 12 января 1945 года в боях при форсировании реки Висла, недалеко от городка Пиньчув, Михаил Рыжиков первым поднялся в атаку, увлек за собой однополчан, ворвался в неприя­тельские окопы и уничтожил 10 фашистов. Командованием был представлен к награждению орденом Славы I степени.

Отважный воин активно участ­вовал в наступательных операциях от Вислы до ­Одера. При штурме населенного пунк­та на левом берегу реки Одер первым поднялся в атаку и выбил врага с занимаемой позиции. За этот подвиг был награж­ден орденом Отечественной войны II степени.

В июле 1946 года Михаил Петрович был демобилизован и вернулся домой. Вскоре он переехал из Талгара в поселок Фабричный. Начал работать шорником во втором аппарт­но-прядильном цехе Каргалинского суконного комбината.

Лишь в середине 1960-х в поселке узнали о высоких боевых наградах своего нового немногословного земляка. Он всей душой полюбил наш многонациональный поселок, его удивительную природу, гостеприимных людей. Часто бродил по Каргалинскому ущелью, горам...

Михаил Рыжиков прожил достойную жизнь. Был героем на войне и честным тружеником в послевоенные годы, имел государственные награды за работу на комбинате. ­Прошло более 30 лет после ухода из жизни Михаила Петровича, сменилось несколько поколений людей. К сожалению, уже мало кто его помнит.

Мы, старожилы, несколько раз поднимали вопрос о присвоении его имени одной из улиц села Каргалы. Надеемся, что это произойдет, и в поселке появится улица, названная в честь героя Великой Отечественной войны Михаила Рыжикова. Думаю, что необходимо поставить и достойный памятник на могиле фронтовика. Это было бы справедливо.