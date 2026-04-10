Тянет сюда как магнитом

Изначально это село в Мартукском районе именовалось Хлебодаровкой – населенный пункт с развитым сельским хозяйством и многонациональным населением. В 2014 году село было переименовано в Сарыжар по историчес­кому названию местности, что в переводе с казахского означает «желтая скала». Новое название стало символом возвращения к национальным истокам.

Сарыжар привлекает жителей своей близостью к Актобе. Населенный пункт расположен всего в 32 км от областного центра, а это около 20 минут езды по хорошей дороге. Рядом проходит международная трасса Западная Европа – Западный Китай, построенная дорога улучшила транспортную доступность и сделала село более привлекательным для проживания и бизнеса.

По данным переписи 2021 года, в селе проживали 4 963 человека. Сейчас численность населения превышает 6 500 человек, а количество жилых домов достигло 1 279. Жители областного центра и глубинки выбирают Сарыжар для жизни благодаря наличию газа, питьевой воды и удобной инфраструктуры.

Аким Сарыжарского сельского округа, в состав которого входит населенный пункт, Ерлан Тукибаев отмечает, что в последние годы село значительно преобразилось. Появились новые кварталы частной застройки, под ИЖС выдано более 670 земельных участков, большинство из которых уже застроено.

В селе открылись две новые школы, четыре детских сада, Дом культуры, участковый пункт полиции, амбулатория, ФОК и пожарный пост. Последний размещен в здании 1987 года постройки, которое было капитально отремонтировано. Личный состав пожарного поста насчитывает 23 сотрудника, имеются четыре автомашины и шесть единиц вспомогательной техники.

Взамен старого здания сельскому акимату построили новое. В нем также разместили кабинет ветеринарного врача и открыли сервисный акимат, где жители могут получать государственные услуги по принципу «одного окна».

В селе заасфальтировано 10 внутри­поселковых дорог, проведено освещение всех улиц. Для детей установлены игровые и спортивные площадки.

Тонкости семейного бизнеса

Сельское хозяйство – традиционно основная отрасль. Исторически село было известно как хлебородный край, где каждый гектар земли использовался для выращивания зерновых и кормовых культур. Сегодня общая посевная площадь села составляет 1 780 га. Основную долю занимают кормовые культуры, такие как люцерна и суданская трава, в прошлом году они были засеяны на порядка 1 000 га. Зерновые культуры, включая пшеницу, заняли 692,2 га, под картофель отведено 4,5 га, а оставшуюся площадь отвели под бахчевые и овощные культуры. Средняя урожайность зерновых состав­ляет 25 центнеров с гектара. В этом году все культуры планируется засеять на тех же площадях.

То, что значительная часть участка отведена под кормовые культуры, объясняется тем, что в селе развито животноводство и хозяйства выращивают корма преимущественно для собственных нужд. В прошлом году было заготовлено свыше 5 900 тонн сена, что полностью обеспечило потребности фермерских хозяйств. Сегодня в Сарыжаре насчитывается 1 833 головы крупного рогатого скота, 3 887 овец и коз, 329 лошадей и 31 верблюд. Всего в селе восемь товариществ с ограниченной ответственностью и 30 крестьянских хозяйств.

Глава КХ «Аманат Агро» Сабыржан Койшибаев вместе со своим сыном Берекетом занимается растениеводством более 20 лет. На площади 30 га он выращивает арбузы, ежегодно получая хороший урожай. В сезон уборки арбузов к работе привлекаются местные жители. Собранную продукцию хозяйство реализует в городе, обеспечивая свежими и сладкими арбузами местный рынок. Аграрий известен своей благотворительной деятельностью: он помогает другим жителям, предоставляя тракторный прицеп для работы на полях, участвует в благоустройстве села и поддерживает малообеспеченные семьи.

Многодетные супруги Жексембай и Еркенай Оразымбетовы успешно развивают семейный бизнес. Восемь лет назад они решили заняться животноводством. В семье подрастали пятеро детей, и требовался дополнительный доход. Еркенай прошла обучение по проекту «Бастау» в РПП «Атамекен». Потом, оформив кредит на 1,3 млн тенге, приобрела коров. Буренки давали много молока, и часть его женщина перерабатывала в творог, сметану, масло. Спрос на молочную продукцию среди местного населения был большой. Со временем она расширила хозяйство, приобретя 20 зааненских коз на средства государственного гранта.

– Мы первыми решили заняться разведением коз. И чтобы гарантированно выйти на доход, выбрали зааненских коз, которые отличаются высоким надоем. Молока было много. Мы его продавали, готовили из него сметану, сыр и айран. Козье молоко очень полезное: оно легко усваивается, богато витаминами и укрепляет иммунитет. Вся продукция расходилась очень быстро как в селе, так и в городе, – рассказывает Еркенай Оразымбетова.

Супруги основали крестьянское хозяйство «Аякоз» и решили заняться растениеводством, выращивая кормовые культуры для своего скота. Для этого они получили участок площадью 650 га и приобрели трактор с прессом для сена. Корма семья поставляет и для других хозяйств и частных подворий. Старшие дети активно помогают родителям, поддерживая развитие семейного дела.

Не ограничиваясь молочным направлением, супруги открыли и пекарню «Тәтті тоқаш», где выпекают свежий хлеб, лепешки, пироги, булочки и самсу. Недавно начали готовить полуфабрикаты, пока что местным жителям предлагают замороженные самсу, вареники и пельмени, но в будущем предпринимательница планирует расширить ассортимент продукции. В пекарне работают два человека, для которых Еркенай создала постоянные рабочие места. Несмотря на то что в Сарыжаре уже работают две пекарни, предпринимательница стабильно получает доход, так как спрос на свежий хлеб и другую выпечку не снижается.

За три года в селе активно продвигается программа «Ауыл аманаты». Получили кредиты и открыли свое дело 47 человек. Среди них – многодетная мама Сауле Абилханова, которая построила баню.

– Мы с мужем первооткрыватели, до нас в Сарыжаре не было бань, – говорит Сауле Абилханова. – Помещение отапливается газом, есть бассейн, и желающих посетить ее очень много.

Женщина признается, что прог­рамма «Ауыл аманаты» дала хороший старт развитию семейного бизнеса.

Новые горизонты образования

По словам акима округа, в Сарыжаре отмечается высокая рож­даемость: в 2024 году родились 100 детей, а в 2025 году – 77. С открытием четырех детских садов и двух новых школ в селе решился вопрос дефицита мест в образовательных учреждениях. Дошкольные учреждения сегодня посещают 400 малышей.

– Долгое время в Сарыжаре была единственная школа, построенная в 1973 году. С ростом численности населения увеличивалось и количество детей, и существующее школьное учреж­дение уже не могло вместить всех желающих. Местные жители не раз поднимали вопрос строительства новой школы. И вот в 2018 году открылась новая школа на 513 мест, а в 2025 году – еще одно учебное заведение на 300 мест. Сейчас в трех школах обучаются 1 455 детей, – отмечает Ерлан Тукибаев.

Новая школа строилась в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Это современное образовательное пространство, которое выгодно отличается от привычных сельских школ своими возможностями и оснащением.

Учебное учреждение укомплектовано специализированными кабинетами для естественных наук, где занятия проходят в формате практических экспериментов. Ученики могут работать на лабораторном оборудовании, проводить опыты и изучать предметы через интерактивные технологии. Дополнительно функционируют цифровые и STEM-классы, где школьники осваивают основы робототехники и инженерного мышления.

Директор школы № 3 Айгуль Омарова отмечает, что особое внимание уделено разностороннему развитию детей. В школе созданы условия для творчества и спорта: работают кружки по хореографии, вокалу, обучению игре в шахматы, на домбре, открыты спортивные секции. Все это поз­воляет ученикам раскрывать свои способности и находить интересы вне учебной программы.

– Учащиеся среднего звена вовлекаются в исследовательскую деятельность, пробуют себя в научных проектах и получают первый опыт, который помогает определиться с будущей профессией, – говорит директор школы.

Уроки химии и биологии проходят не только в классах, но и в виртуальной лаборатории, где учащиеся осваивают материал с помощью интерактивных технологий. Для занятий физкультурой есть просторный спортзал, а во дворе обустроены футбольная и баскетбольная площадки. В дальнейшем планируют установить хоккейный корт, что расширит возможности для занятий зимними видами спорта.

Кроме того, школа изначально спроектирована с учетом доступности для всех учеников, включая детей с особыми образовательными потребностями. Для их удобства установлен лифт, оборудованы специальные туалеты. В настоящее время четыре ученика посещают школу, и двоим из них помогают педагоги-ассистенты.

В школьной библиотеке установлены компьютеры, которые позволяют ученикам работать с электронными книгами, пользоваться онлайн-энциклопедиями и словарями, а также осваивать различные образовательные платформы.

Несмотря на то что комфорт­ная школа в Сарыжаре работает совсем недавно, ее учащиеся уже демонстрируют впечатляющие результаты. В кабинете биологии школьники проводят настоящие исследования: семиклассницы вырастили огурцы и капусту методом гидропоники, получив первый полноценный урожай и завоевав призовые места на районных и областных конкурсах. Другой ученик занимается выращиванием бактерий в инкубаторе, изучая микромир. Такие успехи показывают, что даже за короткое время школа создала условия для практического освоения науки и формирования профессиональных интересов детей.

Родители учащихся очень довольны новой школой, их радуют комфортные условия для занятий и возможности для развития детей. Многодетная мама Айдана Кошанова рассказывает, что дети с радостью ходят в школу, а у старших заметно повысилась успеваемость.

– Раньше мы жили в городе, но хотели перебраться в село, вести свое хозяйство. Выбрали Сарыжар: решающую роль сыграли хорошая дорога и близость к областному центру. Живем здесь уже два года, как только рядом с домом открылась новая школа, сразу перевели туда старших сыновей. В этом году наши близнецы Медина и Амина тоже пошли в первый класс. Дети с удовольствием посещают занятия, девочки занимаются хорео­графией, мальчики увлеченно работают в кабинете робототехники. Когда уроки интересные, они идут в школу с радостью, – делится женщина.

Под крышей дома своего

Дом мастерицы Розы Мырзалиной в Сарыжаре знают многие. К местной швее обращаются, чтобы сшить платье или укоротить брюки. Розе-апай – 76 лет, но, несмотря на возраст, она не любит сидеть без дела и продолжает заниматься любимым ремеслом

– Я родилась в Шалкаре и там же вышла замуж. После школы окончила училище по профессии швея и работала в местном ателье. Когда родились дети, начала брать заказы на дом. Раньше занималась пошивом традиционных комплектов для қыз жасау, а с возрастом стала браться только за мелкую работу. Сейчас меня чаще просят сшить школьную форму или национальные бешпеты, – рассказывает Роза Мырзалина.

25 лет назад вместе с супругом Жакшылыком Ильясулы и семьей одного из сыновей они переехали в село Саржансай Мартукского района. Старшие двое сыновей живут в Астане и Кульсарах. Пять лет назад семья получила земельный участок в Сарыжаре, и супруги построили здесь новый дом. Мастерство Жакшылыка-ага, бывшего учителя труда, пригодилось при строительстве.

– Я люблю работать с деревом. Вот эту лестницу на мансарду я сам вырезал и собрал, – признается аксакал.

Сейчас супруги живут вдвоем. Самый младший сын после окончания школы поступил в вуз в Астане, но часто приезжает на каникулы к родителям. Стариков также навещают средний сын и внуки, которые живут в соседнем селе.

Жакшылык-ага любит читать и часто наведывается в библиотеку при местном Доме культуры, где с удовольствием проводит время за книгами.

Супруги ведут здоровый образ жизни. Они регулярно занимаются на велотренажере, считая это полезной разминкой для общего самочувствия. А до библиотеки Жакшылык-ага предпочитает добираться на велосипеде, совмещая удовольствие от езды с физической активностью. Такой ритм жизни помогает им оставаться энергичными и бодрыми в преклонном возрасте.

Место встречи поколений

Другие пенсионеры в селе тоже предпочитают активно проводить время. Местом, где жизнь кипит и старшее поколение чувствует себя нужным, стал Дом культуры. Здесь работает Клуб аксакалов, где пожилые люди собираются каж­дую неделю, чтобы пообщаться, поиграть в шахматы, поделиться воспоминаниями и поддержать друг друга. Создан хор бабушек. Женщины с удо­вольствием собираются на каждую репетицию, вместе поют, шутят, делятся новостями и секретами воспитания внуков. Иногда вместе устраивают небольшие праздники и вечера песен.

– В клубе самому старшему участнику Кулекену-ата Койсугурову 92 года. Несмотря на преклонный возраст, он активно участвует в жизни клуба, наставляет молодежь, любит читать стихотворения и петь. Наши почетные аксакалы и әжелер всегда с удовольствием приходят на встречи, делятся жизненным опытом, дают бата и поддерживают друг друга. Для многих из них это возможность отдохнуть душой, пообщаться и почувствовать себя нужными. Мы стараемся не оставлять без внимания и тех, кто по состоянию здоровья не может прийти в Дом культуры. Навещаем их дома, приносим продукты, общаемся. Для нас важно, чтобы каждый чувствовал заботу и внимание, – говорит директор ДК Гульмира Тажибай.

Но очаг культуры важен не только для старшего поколения: каждый день дети занимаются танцами, играют на музыкальных инструментах, обучаются вокалу и театральному искусству. В праздники проходят концерты с приглашенными артистами эстрады. Для молодежи показывают фильмы на большом экране. Каждый находит себе занятие по душе. Именно такие места делают село уютным и по-настоящему родным.