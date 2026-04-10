Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу, при содействии Посольства Казахстана в Грузии из указанной страны экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за хищение вверенных финансовых средств путем растраты в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

"Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем компании, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, без применения норм государственных закупок, заключило заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования. В результате преступных действий государству в лице АО "Транстелеком" причинен ущерб, на сумму свыше 4 млрд тенге", - говорится в сообщении.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте он задержан в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества.