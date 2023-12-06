Быть преданным своему народу

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Многие казахстанцы, отслужившие в армии, помнят текст военной присяги, как минимум её начало:

«Я, гражданин Республики Казахстан, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана …».

Особая роль в обеспечении личности, общества и государства, защиты прав, свобод человека от преступных и иных противоправных посягательств отводится Национальной гвардии. На основании Указа Президента Республики Казахстан «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2023 года» от 2 февраля 2023 года № 120, а также в целях полного и качественного комплектования подразделений Национальной гвардии Республики Казахстан военнослужащими по призыву в середине ноября 2023 года началась осенняя призывная кампания в войска правопорядка и продлится она до 30 декабря 2023 года. Всего запланировано призвать свыше 6800 парней.

Прежде, чем призвать солдат-новобранцев надо уволить военнослужащих, отслуживших установленный срок воинской службы. И это уже происходит с присущими для современной молодежи способами подачи данной информации – инстаграм, тик-ток и др. В указанных социальных сетях публикуются видео о торжественных проводах солдат из воинских частей и встрече их на малой Родине – перронах, вокзалах городов или прибытия их в дальние аулы и поселки. Благо, интернет сейчас практически повсеместно и смартфоны есть почти у каждого второго жителя страны.

Но проводить красиво и достойно, а также встретить дома – это одна история. А вот призвать на их места других солдат – задача посложней. С каждым годом всё меньше желающих отслужить в армии. Сказывается новое мышление современного поколения – детей 2000-х. Поэтому на основе Указа Главы государства о призыве издаются свои приказы в соответствующих министерствах и областных акиматах.

Воинскими частями Национальной гвардии совместно с Департаментами полиции и местными органами военного управления областей и городов проводятся мероприятия по изучению, отбору граждан призывного возраста для комплектования подразделений Национальной гвардии РК. Непосредственно воспитательными структурами и пресс-службами войск правопорядка и подразделений по делам обороны по всей стране широко проводятся и освещаются акции «День открытых деверей», «Я – призывник» и другие.

На сегодняшний день прибывшее молодое пополнение 2023 года начало проходить на Учебных пунктах воинских частей первоначальную военную подготовку и готовится к принятию военной присяги.

Отметим, что около 400 солдат призыва 2022 года удостоились рекомендаций для дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел Казахстана, а свыше 600 солдатам были вручены образовательные гранты для обучения в высших учебных заведениях страны. Также более 400 солдат изъявили желание остаться по контракту и продолжить службу в рядах Национальной гвардии.