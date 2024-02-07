Быть впереди

Будущие механики под руководст­вом мастеров начнут осваивать здесь новые для себя навыки на современном оборудовании. Окончив колледж, они станут востребованными квалифицированными кадрами для развивающейся отрасли по обслуживанию экологически чистого вида транспорта.

Как было отмечено на церемонии открытия, тренинг-центр – это результат многолетнего сотрудничества учебного заведения и областного акимата с южнокорейским образовательным фондом WOOSONG, с которым подписан меморандум. Президент некоммерческого акционерного общества (НАО) «Talap» Шолпан Утельбаева назвала ВТК одним из лучших колледжей страны, отметив, что все имеющиеся в учебном заведении центры компетенций хорошо оснащены. Напомним, что НАО создано в 2011 году с целью модернизации организаций технического и профессионального образования в Казахстане.

Интерес гостей – руководителей и представителей организаций ТиПО, социальных партнеров, – прибывших в Кокшетау из разных уголков страны, вызвала выставка-презентация кейсов по формированию IT-компетенций студентов ВТК. Добавим, что в колледже налажено производство комплектую­щих деталей для сельскохозяйственной, машиностроительной и строительной отраслей, брусчатки и тротуарной плитки, корпусной и мягкой мебели. Студенты колледжа изготавливают более двухсот наименований изделий по заказам предприятий области.