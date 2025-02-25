Бывший дом Элвиса Пресли в Калифорнии продают за $24 млн

Знаменитый музыкант жил в этом особняке в 1960–1970-х годах со своей женой Присциллой и дочерью Лизой Марией

Фото: Leverage Global Partners CAROLWOOD

Как сообщает Mansion Global, дом в Беверли-Хиллз (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния), принадлежавший в свое время знаменитому музыканту Элвису Пресли, выставлен на продажу за $24,5 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Особняк в стиле эпохи регентства (переходный этап между барокко и рококо) был спроектирован архитектором Рексом Лотери и расположен в элитном районе Беверли-Хиллз. Пресли купил дом в 1967 году за 400 000 долларов и шесть лет прожил в нем со своей женой Присциллой и дочерью Лизой Мари.

Площадь особняка составляет 492,2 кв. м. В доме четыре спальни и пять ванных комнат, а в некоторых спальнях есть раздвижные стеклянные двери, ведущие на задний двор. В доме также две гостиные и кухня.

На прилегающей к дому территории расположены бассейн и джакузи, окруженные патио с шезлонгами, а по обеим сторонам этого патио тянутся газоны, уточняется в сообщении.





