Бывший сотрудник ЦОНа помогал в незаконной регистрации иностранных авто

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На учет было незаконно поставлено 68 машин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау филиала «Правительства для граждан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

Как сообщается, расследование этого дела окончено департаментом АФМ по Акмолинской области.

Установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 млн тенге, отметили в АФМ.
 

#АФМ #ЦОН #сотрудник #авто #регистрация

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