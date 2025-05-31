Часть улиц перекроют в столице 1 июня на время марафона

Столица
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В Международный день защиты детей — 1 июня в столице четвертый раз состоится Astana Half Marathon, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В этом году на старт выйдут 8 000 участников из более чем 30 стран мира. На время проведения полумарафона на ряде улиц города введут ограничение движения транспорта, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Маршрут забега проложен от Площади Независимости через мосты «Архар» и Сыганак-Мангилик Ел с видами на «Акорду» и набережную реки Есиль, мимо «Байтерека», Abu Dhabi Plaza и EXPO.

Ограничения будут сниматься поэтапно, и к 10:00 утра движение будет полностью восстановлено.

Так, с 06:00 31 мая до 11:00 часов 1 июня будет частично перекрыто движение по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденовадо ул. А. Байтурсынулы;

с 06:50 до 08:30 - по ул. Сарайшык от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Акмешит;

с 07:00 до 07:50 - по ул. Д. Конаева от ул. Акмешит до ул. Казахское радио;

с 07:00 до 07:50 - по ул. Казахское радио от ул. Д. Конаева до ул. Достык;

с 07:00 до 07:50 - по ул. Достык от ул. Казахское радио до ул. Акмешит;

с 07:00 до 08:50 - по ул. Акмешит от ул. Сарайшык до ул. Керей, Жанибек хандар;

с 07:00 до 08:50 - по ул. Акмешит от ул. Бухар Жырау до ул. Туркестан вокруг МВЦ «EXPO»;

с 07:40 до 09:25 - по ул. Туркестан от ул. Акмешит до ул. Керей, Жанибек хандар;

с 07:45 до 09:40 - по ул. Туркестан от ул. Керей, Жанибек хандар до ул. Сыганак;

с 07:50 до 09:45 - по ул. Сыганак от ул. Туркестан до ул. И. Панфилова;

с 08:00 до 09:55 - по ул. И. Панфилова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик;

с 08:20 до 09:50 - по ул. Ж. Нажимеденова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик;

с 08:00 до 09:55 - по пр. Тауелсиздик от ул. И. Панфилова до ул. Ж. Нажимеденова.

Рекомендованный маршрут для проезда к старту на автотранспорте:

1) По пр. Тауелсиздик до пр. Р. Кошкарбаева;

2) По ул. Ж. Нажимеденова со стороны ЖД вокзала «Нурлы жол»;

3) По пр. аль-Фараби до ул. И. Панфилова.

В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуется добираться до места старта (площадь Независимости) на автобусе — до ближайшей остановки рядом с перекрестком.

Стоит отметить, что парковка возле стартового городка на площади Независимости будет недоступна.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения.

#Астана #марафон #дороги

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